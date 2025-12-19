"Впервые за 30 лет". Всемирный банк предоставит $30 млн на дошкольное образование в Украине
Всемирный банк выделил $30 млн на развитие дошкольного образования в Украине. Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины.
Речь идет об инициативе First Steps Forward, которая приоритезирует дошкольное образование. Грант предусматривает дополнительное финансирование для программы LEARN ("Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине").
Деньги направят на:
- переоснащение и открытие 500 локаций предоставления услуг дошкольного образования;
- оборудование для групповых помещений и укрытий;
- компьютерное и техническое оснащение;
- поддержку профессионального развития педагогов дошкольного образования с фокусом на образование для детей с особыми образовательными потребностями;
- поддержку общин во внедрении местных стратегий развития дошкольного образования.
Соглашение о предоставлении гранта подписали министр Оксен Лисовой и региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Боб Сом.
"Впервые за более чем 30 лет дошкольное образование получает такую комплексную и масштабную поддержку", – отметил Лисовой.
- 19 декабря Украина получила более $125 млн льготного финансирования в рамках проектов Всемирного банка в поддержку образования и здравоохранения. В частности, по проекту LEARN правительство получило $105,7 млн.
