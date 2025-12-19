"Впервые за 30 лет". Всемирный банк предоставит $30 млн на дошкольное образование в Украине

Грант от Всемирного банка направят на переоснащение и открытие 500 локаций дошкольного образования, оборудование укрытий и прочее

Фото пресс-службы Минобразования

Всемирный банк выделил $30 млн на развитие дошкольного образования в Украине. Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины.

Речь идет об инициативе First Steps Forward, которая приоритезирует дошкольное образование. Грант предусматривает дополнительное финансирование для программы LEARN ("Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине").

Деньги направят на:

переоснащение и открытие 500 локаций предоставления услуг дошкольного образования;

оборудование для групповых помещений и укрытий;

компьютерное и техническое оснащение;

поддержку профессионального развития педагогов дошкольного образования с фокусом на образование для детей с особыми образовательными потребностями;

поддержку общин во внедрении местных стратегий развития дошкольного образования.

Соглашение о предоставлении гранта подписали министр Оксен Лисовой и региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Боб Сом.

"Впервые за более чем 30 лет дошкольное образование получает такую комплексную и масштабную поддержку", – отметил Лисовой.