Украина получила более $125 млн от Всемирного банка: куда направят деньги
Украина получила более $125 млн льготного финансирования в рамках проектов Всемирного банка на поддержку образования и здравоохранения. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.
По проекту "Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине" (LEARN) правительство получило $105,7 млн, а еще $19,5 млн – по проекту "Трансформация здравоохранения путем реформы и инвестиций в эффективность" (THRIVE).
Денежные средства поступили в общий фонд госбюджета.
Проект LEARN реализуется с 2024 года, Всемирный банк заключил с Украиной соглашения на сумму около $420 млн, из которых Украине предоставили более $305 млн.
В рамках проекта THRIVE, который также реализуется с 2024 года, Всемирный банк уже предоставил Украине около $320 млн из предусмотренных соглашениями $454 млн.
- Лидеры ЕС на саммите приняли решение о поддержке Украины в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы. Деньги для Украины будут привлечены на рынках капитала с использованием механизма заимствований. Чехия, Венгрия и Словакия не будут участвовать в этом механизме.
- По информации Reuters, лидеры ЕС хотят, чтобы Украина начала получать деньги со второго квартала 2026 года.
Комментарии (0)