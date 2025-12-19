Украина получила более $125 млн от Всемирного банка: куда направят деньги

Украина получила $105,7 млн на образовательные проекты и $19,5 млн – на здравоохранение

Фото пресс-службы НБУ

Украина получила более $125 млн льготного финансирования в рамках проектов Всемирного банка на поддержку образования и здравоохранения. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

По проекту "Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине" (LEARN) правительство получило $105,7 млн, а еще $19,5 млн – по проекту "Трансформация здравоохранения путем реформы и инвестиций в эффективность" (THRIVE).

Денежные средства поступили в общий фонд госбюджета.

Проект LEARN реализуется с 2024 года, Всемирный банк заключил с Украиной соглашения на сумму около $420 млн, из которых Украине предоставили более $305 млн.

В рамках проекта THRIVE, который также реализуется с 2024 года, Всемирный банк уже предоставил Украине около $320 млн из предусмотренных соглашениями $454 млн.