Україна отримала понад $125 млн від Світового банку: куди спрямують кошти
Україна отримала понад $125 млн пільгового фінансування в межах проєктів Світового банку на підтримку освіти та охорони здоров’я. Про це повідомила пресслужба Кабміну.
За проєктом "Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні" (LEARN) уряд отримав $105,7 млн, а ще $19,5 млн – за проєктом "Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність" (THRIVE).
Кошти надійшли до загального фонду держбюджету.
Проєкт LEARN реалізується з 2024 року, Світовий банк уклав з Україною угоди на суму близько $420 млн, з яких Україні надали понад $305 млн.
У межах проєкту THRIVE, який також реалізують з 2024 року, Світовий банк уже надав Україні близько $320 млн з передбачених угодами $454 млн.
- Лідери ЄС на саміті ухвалили рішення про підтримку України розміром 90 млрд євро на 2026-2027 роки. Гроші для України будуть залучені на ринках капіталу з використанням механізму запозичень. Чехія, Угорщина і Словаччина не братимуть участі у цьому механізмі.
- За інформацією Reuters, лідери ЄС хочуть, щоб Україна почала отримувати гроші з другого кварталу 2026 року.
