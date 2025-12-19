Україна отримала понад $125 млн від Світового банку: куди спрямують кошти

Україна отримала $105,7 млн на освітні проєкти та $19,5 млн – на охорону здоров'я

Фото пресслужби НБУ

Україна отримала понад $125 млн пільгового фінансування в межах проєктів Світового банку на підтримку освіти та охорони здоров’я. Про це повідомила пресслужба Кабміну.

За проєктом "Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні" (LEARN) уряд отримав $105,7 млн, а ще $19,5 млн – за проєктом "Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність" (THRIVE).

Кошти надійшли до загального фонду держбюджету.

Проєкт LEARN реалізується з 2024 року, Світовий банк уклав з Україною угоди на суму близько $420 млн, з яких Україні надали понад $305 млн.

У межах проєкту THRIVE, який також реалізують з 2024 року, Світовий банк уже надав Україні близько $320 млн з передбачених угодами $454 млн.