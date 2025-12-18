Reuters дізнався нові деталі плану ЄС щодо кредиту Україні
Лідери Європейського Союзу звернуться до інституцій ЄС з проханням терміново створити умови для надання "репараційного кредиту", забезпеченого замороженими активами Росії. Про це пише Reuters з посиланням на проєкт плану ЄС.
Агентство наголошує, що документ ще може змінитися.
У проєкті наведено кілька умов такого кредиту. Серед них – повне дотримання договірних зобов'язань власників активів, а також вимога, щоб кошти, що надаються, були спрямовані на підтримку оборонної промисловості як України, так і Євросоюзу.
Як випливає з документа, лідери ЄС, хочуть, щоб Україна почала отримувати фінансову підтримку через цей кредит, зокрема, й на свої військові потреби, з другого кварталу 2026 року.
- 3 грудня Єврокомісія офіційно запропонувала використати до 210 млрд євро знерухомлених активів Центробанку РФ для надання фінансової допомоги Україні.
- 18 грудня у Брюсселі розпочався саміт ЄС. Лідери країн-учасниць блоку мають остаточно визначити долю російських заморожених активів та їх можливе використання як кредиту в Україні.
