ЄС хоче прив’язати репараційний кредит Україні до принципу "купуй європейське" – Bloomberg

Фото: Depositphotos

Європейський Союз хоче прив’язати майбутній кредит для України під заморожені російські активи до жорсткого принципу "купуй європейське". Про це з посиланням на пропозицію, подану державам-членам раніше цього тижня, пише Bloomberg.

Версія документа не є остаточною та може бути змінена до саміту у четвер.

Згідно з документом, понад половину коштів – до 210 млрд євро протягом п’яти років – планують спрямувати виробникам оборонної продукції, що базуються в Україні, ЄС та кількох партнерах поза блоком, зокрема в Норвегії.

Читайте також Брюссельський "рубікон". Що Європа готує для України на 2026 рік та коли завершиться війна

Участь інших країн буде обмежена та жорстко регулюватиметься. Це означає, що можливості України використовувати позику на купівлю американського озброєння звузяться.

"Документ все ще залишає Києву певну гнучкість, якщо певне військове обладнання терміново потрібне і не може бути придбане в межах цих правил", – пише агентство.

Bloomberg зазначає, що ЄС прагне глибшої інтеграції з оборонною промисловістю України, щоб відродити власну промислову оборонну базу та використати величезний військовий досвід країни після майже чотирьох років повномасштабної війни. У Брюсселі вважають, що Україна та її оборонна промисловість є ключовим елементом захисту Європи від Росії.

Кредит буде надаватися за умови дотримання демократичних процедур і реальної боротьби з корупцією. Виконання цих вимог регулярно перевірятимуть інституції ЄС.

Читайте також Чому Україні не дають кредит під російські активи – простими словами

Європейська комісія, виконавчий орган блоку, отримає повноваження втручатися в ринок, вимагаючи від оборонних виробників ЄС надавати пріоритет замовленням з України, а також накладати штрафи за недотримання цієї вимоги.

У документі також міститься заклик до держав-членів денонсувати, відкликати або розірвати двосторонні інвестиційні договори з Росією з огляду на "систематичне ігнорування" країною своїх зобов'язань.