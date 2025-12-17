Фон дер Ляєн: Немає важливішого акту європейської оборони, ніж підтримка оборони України

Президентка Євросоюзу заявила про безальтернативність допомоги Україні: якщо не на основі російських активів, то на основі запозичень ЄС

Урсула фон дер Ляєн (Фото: EC - Audiovisual Service / Christophe Licoppe)

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн напередодні саміту Європейської ради, від якого залежить фінансова допомога Україні на наступні два роки, назвала підтримку України найважливішим актом європейської оборони.

"Немає важливішого акту європейської оборони, ніж підтримка оборони України. Найближчими днями на нас чекає вирішальний крок для її забезпечення. Від нас залежить, як фінансувати боротьбу України. Ми усвідомлюємо нагальність. Вона гостра. Ми всі це відчуваємо. Ми всі це бачимо. Тому що водночас з активізацією мирних переговорів посилюються й російські обстріли", – сказала фон дер Ляєн в Європейському парламенті в середу.

За оцінками Міжнародного валютного фонду, потреба України в зовнішньому фінансуванні на 2026-2027 роки становить близько 137 млрд євро.

Європейська комісія запропонувала ЄС взяти на себе дві третини цієї суми – 90 млрд євро.

"Я запропонувала для майбутнього засідання Європейської ради два варіанти: один – на основі активів, інший – на основі запозичень ЄС. Нам доведеться вирішити, яким шляхом іти. Але одне цілком очевидно: на цьому засіданні Європейської ради ми маємо ухвалити рішення про фінансування України на наступні два роки", – сказала вона.

Фон дер Ляєн сподівається, що безстрокове знерухомлення російських активів, про яке Євросоюз домовився минулого тижня, сприятиме ухваленню правильного, на її думку, рішенню.

"Це рішучий крок, який надсилає дуже сильний політичний сигнал. Він означає, що російські активи залишатимуться знерухомленими, доки ми не вирішимо інакше. Доки Росія не припинить війну і доки Росія належним чином не виплатить Україні репарації за всі завдані збитки. Безстрокове знерухомлення цих активів також зміцнює спроможність України здобути справжній мир. Справедливий, тривалий і такий, що захищає Україну та Європу", – сказала вона.