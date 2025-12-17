Фон дер Ляйен: Нет более важного акта европейской обороны, чем поддержка обороны Украины

Президент Евросоюза заявила о безальтернативности помощи Украине: если не на основе российских активов, то на основе заимствований ЕС

Урсула фон дер Ляйен (Фото: EC - Audiovisual Service / Christophe Licoppe)

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен накануне саммита Европейского совета, от которого зависит финансовая помощь Украине на следующие два года, назвала поддержку Украины важнейшим актом европейской обороны.

"Нет более важного акта европейской обороны, чем поддержка обороны Украины. В ближайшие дни нас ждет решающий шаг для ее обеспечения. От нас зависит, как финансировать борьбу Украины. Мы осознаем неотложность. Она острая. Мы все это чувствуем. Мы все это видим. Потому что одновременно с активизацией мирных переговоров усиливаются и российские обстрелы", – сказала фон дер Ляйен в Европейском парламенте в среду.

По оценкам Международного валютного фонда, потребность Украины во внешнем финансировании на 2026-2027 годы составляет около 137 млрд евро.

Европейская комиссия предложила ЕС взять на себя две трети этой суммы – 90 млрд евро.

"Я предложила для предстоящего заседания Европейского совета два варианта: один – на основе активов, другой – на основе заимствований ЕС. Нам придется решить, каким путем идти. Но одно совершенно очевидно: на этом заседании Европейского совета мы должны принять решение о финансировании Украины на следующие два года", – сказала она.

Фон дер Ляйен надеется, что бессрочное обездвиживание российских активов, о котором Евросоюз договорился на прошлой неделе, будет способствовать принятию правильного, по ее мнению, решения.

"Это решительный шаг, который посылает очень сильный политический сигнал. Он означает, что российские активы будут оставаться обездвиженными, пока мы не решим иначе. Пока Россия не прекратит войну и пока Россия должным образом не выплатит Украине репарации за все нанесенные убытки. Бессрочное обездвиживание этих активов также укрепляет способность Украины получить настоящий мир. Справедливый, длительный и защищающий Украину и Европу", – сказала она.