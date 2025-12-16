Сибига назвал пять причин в пользу выделения Украине репарационного кредита

Андрей Сибига (Фото: EPA / Olivier Matthys)

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал Европейский Союз принять решение о предоставлении репарационного кредита Украине, назвав пять причин, почему это нужно сделать именно сейчас. Их список он обнародовал на английском в социальной сети X.

По его мнению, это прежде всего станет сигналом для России о единстве и силе Евросоюза.

Вот причины, сформулированные Сибигой:

Путин считает, что Европа разделена и слаба. Он ожидает, что европейская поддержка Украины постепенно уменьшится. Зато этот шаг сорвет его планы и заставит его изменить расчеты. Это решение укрепит суверенитет, самостоятельность и единство Европы как мощной геополитической силы. Оно продемонстрирует всем, что угроза долгосрочному миру и безопасности Европы путем нападения на суверенную европейскую страну имеет свою цену. Этот шаг позволит Европе обеспечить долгосрочную поддержку Украины, повысить самодостаточность страны и поднять моральный дух украинского народа в то время, когда это наиболее необходимо. Это вопрос справедливости: именно агрессор должен в первую очередь платить за нанесенный ущерб, а не европейские налогоплательщики. Этот шаг также послужит уроком для всех потенциальных агрессоров во всем мире: агрессия приводит не к вознаграждению, а к расплате. Решение разрешить полное использование замороженных активов России не будет препятствовать мирному процессу; наоборот, оно укрепит позиции Украины за столом переговоров и будет стимулировать мирный процесс, усиливая давление на Россию и меняя расчеты Москвы.

Министр также призвал Евросоюз не слушать заявления россиян о том, что репарационный кредит якобы приведет к финансовой нестабильности или нарушит верховенство права.

"Москва просто продает страх, как она обычно делает перед серьезными шагами по противодействию своей агрессии", – указал Сибига.

Он подчеркнул, что компенсация убытков агрессором соответствует международному праву и резолюциям Генеральной ассамблеи ООН.