Сибіга назвав п'ять причин на користь виділення Україні репараційного кредиту

Міністр закордонних справ намагається переконати Євросоюз використати російські активи для допомоги Україні

Андрій Сибіга (Фото: EPA / Olivier Matthys)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав Європейський Союз ухвалити рішення про надання репараційного кредиту Україні, назвавши п'ять причин, чому це потрібно зробити саме зараз. Їх список він оприлюднив англійською у соціальній мережі X.

На його думку, це насамперед стане сигналом для Росії про єдність та силу Євросоюзу.

Ось причини, сформульовані Сибігою:

Путін вважає, що Європа розділена та слабка. Він очікує, що європейська підтримка України поступово зменшиться. Натомість цей крок зірве його плани та змусить його змінити розрахунки. Це рішення зміцнить суверенітет, самостійність та єдність Європи як потужної геополітичної сили. Воно продемонструє всім, що загроза довгостроковому миру та безпеці Європи шляхом нападу на суверенну європейську країну має свою ціну. Цей крок дозволить Європі забезпечити довгострокову підтримку України, підвищити самодостатність країни та підняти моральний дух українського народу в той час, коли це найбільш потрібно. Це питання справедливості: саме агресор має в першу чергу платити за завдану шкоду, а не європейські платники податків. Цей крок також послужить уроком для всіх потенційних агресорів у всьому світі: агресія призводить не до винагороди, а до розплати. Рішення дозволити повне використання заморожених активів Росії не перешкоджатиме мирному процесу; навпаки, воно зміцнить позиції України за столом переговорів та стимулюватиме мирний процес, посилюючи тиск на Росію та змінюючи розрахунки Москви.

Міністр також закликав Євросоюз не слухати заяви росіян про те, що репараційний кредит нібито призведе до фінансової нестабільності чи порушить верховенство права.

"Москва просто продає страх, як вона зазвичай робить перед серйозними кроками щодо протидії своїй агресії", – вказав Сибіга.

Він наголосив, що компенсація збитків агресором відповідає міжнародному праву та резолюціям Генеральної асамблеї ООН.