Европейский план использования замороженных российских активов для финансирования Украины трещит по швам. Европейский центральный банк отказался стать "кредитором последней инстанции" в схеме репарационного кредита на 140 млрд евро. Это ключевой элемент, от которого зависели как сам механизм финансирования, так и новая программа Украины с МВФ.

Сейчас Европейский Союз срочно ищет способы подстраховать Euroclear – мировой центр ценных бумаг, содержащий крупнейший единый пул замороженных активов Центробанка РФ за пределами России. А также сохранить шанс разблокировать миллиарды.

Отказ ЕЦБ не останавливает идею репарационного кредита, но существенно отодвигает ее во времени. Какие последствия это будет иметь и существуют ли другие реалистичные альтернативы – разбиралась LIGA.net.