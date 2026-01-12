Глава Федрезерва публично обвинил администрацию Трампа в политическом давлении – видео

Джером Пауэлл заявил, что американский Минюст прибегнул к юридическим механизмам для влияния на монетарную политику

Джером Пауэлл (Фото: EPA / WILL OLIVER)

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл публично заявил о политическом давлении со стороны администрации президента Дональда Трампа, обвинив Министерство юстиции США в использовании юридических механизмов для влияния на монетарную политику. По его словам, речь идет о повестках по делу связанному с реконструкцией зданий ФРС, которое Пауэлл считает политически мотивированным.

"Я глубоко уважаю верховенство права и принцип подотчетности в нашей демократии. Никто – и тем более председатель Федеральной резервной системы – не стоит над законом. Однако этот беспрецедентный шаг следует рассматривать в более широком контексте угроз со стороны администрации и постоянного давления", – сказал Пауэлл в обращении, опубликованном на YouTube-канале ФРС.

"Угроза уголовных обвинений является следствием того, что Федеральный резерв устанавливает процентные ставки, опираясь на наше лучшее понимание того, что служит общественным интересам, а не на выполнение пожеланий президента", – сказал он.

ФРС реставрирует два исторических здания: свой главный офис Eccles Building и здание по адресу 1951 Constitution Avenue. На сайте ФРС указано, что они не проходили комплексной реновации с момента строительства в 1930-х годах. Ожидается, что работы будут завершены в 2027 году. Трамп, который имеет многолетний опыт в сфере недвижимости, неоднократно критиковал стоимость проекта и во время встречи с Пауэллом в июле 2025 года заявил, что уволил бы лицо, ответственное за реконструкцию.

Трамп в комментарии NBC News сказал, что ничего не знает о повестках Минюста.

"Но [Пауэлл], бесспорно, не очень хорошо справляется в ФРС и не очень хорошо строит здания", – сказал он.

Трамп негативно относится к нынешней политике Федрезерва, считая, что он слишком медленно снижает процентные ставки.