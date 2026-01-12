Глава Федрезерва публично обвинил администрацию Трампа в политическом давлении – видео
Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл публично заявил о политическом давлении со стороны администрации президента Дональда Трампа, обвинив Министерство юстиции США в использовании юридических механизмов для влияния на монетарную политику. По его словам, речь идет о повестках по делу связанному с реконструкцией зданий ФРС, которое Пауэлл считает политически мотивированным.
"Я глубоко уважаю верховенство права и принцип подотчетности в нашей демократии. Никто – и тем более председатель Федеральной резервной системы – не стоит над законом. Однако этот беспрецедентный шаг следует рассматривать в более широком контексте угроз со стороны администрации и постоянного давления", – сказал Пауэлл в обращении, опубликованном на YouTube-канале ФРС.
"Угроза уголовных обвинений является следствием того, что Федеральный резерв устанавливает процентные ставки, опираясь на наше лучшее понимание того, что служит общественным интересам, а не на выполнение пожеланий президента", – сказал он.
Трамп в комментарии NBC News сказал, что ничего не знает о повестках Минюста.
"Но [Пауэлл], бесспорно, не очень хорошо справляется в ФРС и не очень хорошо строит здания", – сказал он.
Трамп негативно относится к нынешней политике Федрезерва, считая, что он слишком медленно снижает процентные ставки.
- Ставка Федеральной резервной системы США (ФРС) является одним из инструментов монетарной политики, используемой для стабилизации экономики в США. Повышение ставки может помочь бороться с инфляцией, но одновременно может замедлить экономический рост. Снижение ставки, наоборот, может стимулировать экономику, но в то же время может привести к росту инфляции.
- Ставка ФРС – один из важнейших индикаторов состояния мировой экономики. Решения Федрезерва влияют на стоимость денег не только в США, но и в других странах. Это связано с тем, что доллар США является мировой резервной валютой и многие международные трансакции осуществляются именно в этой валюте.
