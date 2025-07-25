Трамп вступил в публичную перепалку с главой Федрезерва, но пообещал его не увольнять

Источник: LiveNOW from FOX

Президент Дональд Трамп в четверг, 24 февраля, вступил в публичную перепалку с председателем Федеральной резервной системы Джеромом Пауэллом во время визита на строительную площадку штаб-квартиры ФРС, который транслировали американские телеканалы.

Во время осмотра строительства между президентом США и главой ФРС возник спор относительно стоимости проекта.

Трамп: "Кажется, это около $3,1 млрд. Немного выросло. Или не немного. Было 2,7, а теперь 3,1".

Пауэлл, качая головой, ответил: "Мне об этом ничего не известно".

Трамп: "Да, это только что стало известно".

Пауэлл: "Я не слышал об этом ни от кого из ФРС".

Тогда президент достал из кармана пиджака какой-то документ и передал его Пауэллу.

Тот, просмотрев листок, сказал, что в эту смету включили построенное пять лет назад здание.

Пауэлл: "Вы включаете реновацию Martin Building? Вы просто добавили третье здание. Вот, что это такое. Это третье здание. Его построили пять лет назад. Мы закончили Martin Building пять лет назад, это не новое".

Сейчас ФРС реставрирует два исторических здания – свой главный офис Eccles Building и здание по адресу 1951 Constitution Avenue. На сайте ФРС указано, что они не проходили комплексной реновации с момента строительства в 1930-х годах.

Фото: EPA / ANDREW HARNIK

Ожидается, что работы будут завершены в 2027 году.

Трамп, который имеет многолетний опыт в сфере недвижимости, неоднократно критиковал стоимость проекта и во время встречи с Пауэллом заявил, что уволил бы лицо, ответственное за реконструкцию.

Трамп плохо относится к нынешней политике Федрезерва, требуя снизить процентные ставки.

В то же время во время визита в ФРС в четверг он сказал, что не будет увольнять Пауэлла. "Это сильный шаг, и я просто не считаю его нужным. Я верю, что он [Пауэлл] поступит правильно", – сказал Трамп.