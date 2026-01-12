Новый рекорд. Цена на золото впервые превысила $4600
Цена на золото впервые превысила $4600 за унцию. Об этом сообщило Reuters.
Спотовая цена на золото 12 января повысилась на 1,7% – до $4584,74 за унцию, слитки достигли рекордного максимума в $4600,33 ранее в этот же день. Фьючерсы на золото в США с поставкой в феврале подорожали на 2,1% – до $4595,30 за унцию.
Причиной роста агентство назвало ставку инвесторов на безопасные активы из-за усиления геополитической неопределенности (в частности, беспорядки в Иране), а также открытие уголовного дела в отношении главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Он заявил о политическом давлении со стороны администрации президента Дональда Трампа.
Также спотовая цена на серебро выросла на 5,1% до $84,06 за унцию после достижения исторического максимума в $84,60 ранее в тот же день. Спотовая цена на платину выросла на 3,3% до $2348,74 за унцию. Палладий вырос на 2,7% – до $1864,19 за унцию.
- 24 декабря цена на золото выросла до исторического максимума – более $4500 за унцию из-за эскалации напряженности в Венесуэле и ожиданий дальнейшего снижения ставок США.
- Стоимость серебра 26 декабря впервые достигла $75 за унцию, а 26 декабря приблизилась к $80 за унцию.
