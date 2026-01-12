Норвегия предоставит Украине $400 млн в поддержку государства во время российских атак

Фото: EPA / Sergey Dolzhenko

Правительство Норвегии предоставляет Украине кризисный пакет помощи на сумму $400 млн. Средства будут направлены на восстановление энергетического сектора и обеспечение функционирования украинского государства. Об этом сообщил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

Норвежская помощь сосредоточена на двух приоритетных направлениях, которые Украина определила как наиболее важные: энергетика и государственные операции.

"Сегодня в Киеве 16 градусов мороза. Мы можем лишь представить, как холодно, когда электричество отключают на шесть часов подряд. Это деньги, которые нужны Украине и которые ему нужны сейчас", – заявил Эйде.

Министр отметил критическую ситуацию с энергоснабжением. Россия несколько раз в неделю атакует инфраструктуру, обеспечивающую электричество простым украинцам.

"Обеспечение того, чтобы украинцы могли согреваться, готовить еду и жить более или менее привычной жизнью, очень важно для них, чтобы продолжать терпеть эту войну. Войну, которую они ведут от имени всех нас", – добавил Эйде.

Норвегия регулярно консультируется с украинскими властями и партнерами по распределению поддержки энергетического сектора. Цель – удовлетворить потребности страны и снизить риски, поддерживая производство энергии и их устойчивое развитие.

"Нужно финансировать закупку газа, который можно быстро доставить. В то же время, необходимо ремонтировать поврежденную инфраструктуру и закупать запасные части", – пояснил министр.