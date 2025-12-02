ЕЦБ отказался подстраховать репарационный кредит Украине: нарушает его мандат

План Еврокомиссии предоставить 140 млрд евро с использованием российских активов столкнулся с еще одной проблемой

Глава ЕЦБ Кристин Лагард (Фото: Depositphotos)

Европейский центральный банк отказался стать "кредитором последней надежды" в схеме с предоставлением Украине репарационного кредита на 140 млрд евро с использованием российских активов, сообщила Financial Times во вторник.

По словам нескольких собеседников газеты, ЕЦБ пришел к выводу, что предложение Еврокомиссии нарушает его мандат. Это еще больше затрудняет попытки привлечь финансирование для Украины под резервы российского центробанка, заблокированные в бельгийском депозитарии Euroclear.

По плану Еврокомиссии, страны ЕС должны предоставить государственные гарантии, чтобы распределить риски возврата денег.

Однако представители комиссии решили, что государства-члены не смогут оперативно собрать такую сумму в случае чрезвычайной ситуации. Поэтому, по словам четырех осведомленных собеседников, чиновники комиссии обратились к ЕЦБ с вопросом, мог ли бы он выступить "кредитором последней надежды" для Euroclear Bank – кредитного подразделения бельгийского депозитария, – чтобы предотвратить кризис ликвидности.

Представители ЕЦБ ответили, что это невозможно.

Внутренний анализ ЕЦБ показал, что предложение комиссии фактически равно прямому финансированию правительств, так как центробанку по сути предлагается покрыть финансовые обязательства государств-членов.

"Это предложение не рассматривается, поскольку, вероятно, нарушает положения договоров ЕС, запрещающих монетарное финансирование", – говорится в заявлении ЕЦБ.

В связи с этим Еврокомиссия начала прорабатывать альтернативные варианты, которые могли бы подстраховать заем.

"Обеспечение необходимой ликвидности для возможных обязательств по возврату активов российскому центробанку – важная часть потенциального репарационного кредита. Это необходимо, чтобы ЕС, его государства-члены и частные структуры всегда могли выполнить свои международные обязательства. Работа над тем, как именно гарантировать эту ликвидность, продолжается", – сообщили в ЕК.