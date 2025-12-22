"Мировая практика". В налоговой объяснили, почему рассылали письма моделям OnlyFans

Фото: depositphotos.com

Государственная налоговая служба обменивается информацией с налоговыми органами Великобритании, в частности, о создателях контента платформы OnlyFans. Об этом сообщила исполняющая обязанности председателя ГНС Украины Леся Карнаух в интервью РБК-Украина.

Так она прокомментировала замечания о несогласованности в том, что налоги нужно платить за деятельность, которую на уровне государства считают незаконной. В частности, журналисты спросили у нее о получении украинцами, которые зарабатывали на OnlyFans, писем от налоговой.

Читайте также Заработать на "клубничке". История владельца OnlyFans Леонида Радвинского

"ГНС осуществляет налоговый контроль и собирает налоги. В данной ситуации состоялся обмен информацией [с налоговыми органами Великобритании] о доходах резидентов Украины, полученных за рубежом. Это мировая практика. [...] Нам предоставили информацию о доходах наших резидентов, полученных через эту платформу. Это доход, о котором они не заявили, который подлежит обложению налогом на доходы физических лиц. Мы посмотрели, проверили, выставили им налоговые уведомления решения и сказали, что с суммы этого дохода вам нужно заплатить 18%", – заявила Карнаух.

По ее словам, оценка "на предмет наличия криминальных признаков" – вне компетенции ГНС.

И.о. главы налоговой добавила, что криэйторы OnlyFans декларируют и платят налоги в своем государстве, то есть не платили их в Великобритании.