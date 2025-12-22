"Мировая практика". В налоговой объяснили, почему рассылали письма моделям OnlyFans
Государственная налоговая служба обменивается информацией с налоговыми органами Великобритании, в частности, о создателях контента платформы OnlyFans. Об этом сообщила исполняющая обязанности председателя ГНС Украины Леся Карнаух в интервью РБК-Украина.
Так она прокомментировала замечания о несогласованности в том, что налоги нужно платить за деятельность, которую на уровне государства считают незаконной. В частности, журналисты спросили у нее о получении украинцами, которые зарабатывали на OnlyFans, писем от налоговой.
"ГНС осуществляет налоговый контроль и собирает налоги. В данной ситуации состоялся обмен информацией [с налоговыми органами Великобритании] о доходах резидентов Украины, полученных за рубежом. Это мировая практика. [...] Нам предоставили информацию о доходах наших резидентов, полученных через эту платформу. Это доход, о котором они не заявили, который подлежит обложению налогом на доходы физических лиц. Мы посмотрели, проверили, выставили им налоговые уведомления решения и сказали, что с суммы этого дохода вам нужно заплатить 18%", – заявила Карнаух.
По ее словам, оценка "на предмет наличия криминальных признаков" – вне компетенции ГНС.
И.о. главы налоговой добавила, что криэйторы OnlyFans декларируют и платят налоги в своем государстве, то есть не платили их в Великобритании.
- Украинские модели заработали $123 млн на OnlyFans за три года.
- 8 октября сообщалось, что налоговый долг граждан Украины, которые в 2020–2022 годах размещали контент на платформе OnlyFans, составляет 384,7 млн грн.
