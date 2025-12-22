"Світова практика". У податковій пояснили, чому розсилали листи моделям OnlyFans

Фото: depositphotos.com

Державна податкова служба обмінюється інформацією із податковими органами Великої Британії, зокрема, про творців контенту платформи OnlyFans. Про це повідомила виконувачка обов'язків голови ДПС України Леся Карнаух в інтерв'ю РБК-Україна.

Так вона прокоментувала зауваження про неузгодженість у тому, що податки потрібно сплачувати за діяльність, яку на рівні держави вважають незаконною. Зокрема, журналісти запитали у неї про отримання українцями, які заробляли на OnlyFans, листів від податкової.

"ДПС здійснює податковий контроль і збирає податки. В даній ситуації відбувся обмін інформацією [з податковими органами Великої Британії] про доходи резидентів України, отримані за кордоном. Це є світовою практикою. [...] Нам надали інформацію про доходи наших резидентів, отриманих через цю платформу. Це є дохід, про який вони не заявили, який підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. Ми подивилися, перевірили, виставили їм податкові повідомлення рішення і сказали, що з суми цього доходу вам потрібно заплатити 18%", – заявила Карнаух.

За її словами, оцінка "на предмет наявності кримінальних ознак" – поза компетенцією ДПС.

В.о. голови податкової додала, що кріейтори OnlyFans декларують та сплачують податки у своїй державі, тобто не сплачували їх у Великій Британії.