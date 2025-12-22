"Світова практика". У податковій пояснили, чому розсилали листи моделям OnlyFans
Державна податкова служба обмінюється інформацією із податковими органами Великої Британії, зокрема, про творців контенту платформи OnlyFans. Про це повідомила виконувачка обов'язків голови ДПС України Леся Карнаух в інтерв'ю РБК-Україна.
Так вона прокоментувала зауваження про неузгодженість у тому, що податки потрібно сплачувати за діяльність, яку на рівні держави вважають незаконною. Зокрема, журналісти запитали у неї про отримання українцями, які заробляли на OnlyFans, листів від податкової.
"ДПС здійснює податковий контроль і збирає податки. В даній ситуації відбувся обмін інформацією [з податковими органами Великої Британії] про доходи резидентів України, отримані за кордоном. Це є світовою практикою. [...] Нам надали інформацію про доходи наших резидентів, отриманих через цю платформу. Це є дохід, про який вони не заявили, який підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. Ми подивилися, перевірили, виставили їм податкові повідомлення рішення і сказали, що з суми цього доходу вам потрібно заплатити 18%", – заявила Карнаух.
За її словами, оцінка "на предмет наявності кримінальних ознак" – поза компетенцією ДПС.
В.о. голови податкової додала, що кріейтори OnlyFans декларують та сплачують податки у своїй державі, тобто не сплачували їх у Великій Британії.
- Українські моделі заробили $123 млн на OnlyFans за три роки.
- 8 жовтня повідомлялося, що податковий борг громадян України, які у 2020–2022 роках розміщували контент на платформі OnlyFans, становить 384,7 млн грн.
Коментарі (0)