"Слон в посудной лавке". Решение НБУ сохранить учетную ставку было практически единогласным

Десять членов Комитета по денежно-кредитной политике поддержали сохранение ставки, один высказался за ее снижение до 15%

Фото: пресс-служба НБУ

Правление Национального банка 11 декабря приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5%. Решению предшествовало обсуждение на заседании Комитета по денежно-кредитной политике, где десять членов поддержали сохранение текущей ставки, а один высказался за снижение до 15%. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Участники дискуссии отметили, что инфляция снижается быстрее, чем прогнозировал НБУ, – до 9,3% в ноябре. Однако инфляционные ожидания остаются повышенными, а внимание населения к теме инфляции растет.

Сложная ситуация в сфере безопасности продолжает создавать риски для ценовой стабильности. Кроме того, на момент заседания сохранялась неопределенность относительно объемов внешней помощи в 2026-2027 годах.

Эту позицию разделил еще один член Комитета по денежно-кредитной политике. Он обратил внимание на то, что неопределенность в отношении параметров будущего официального финансирования является "слоном в посудной лавке" – ключевым риском, который нельзя игнорировать при принятии решений в области денежно-кредитной политики.

По его словам, преждевременное снижение учетной ставки может снизить привлекательность гривневых инструментов, усилить давление на курс гривни и международные резервы, которые служат финансовой подушкой на случай задержек внешней помощи в следующем году.

Большинство членов комитета согласились, что сохранение учетной ставки необходимо для достижения целевого показателя инфляции в 5%, учитывая высокие проинфляционные риски, связанные с последствиями войны и вероятной недостаточностью международного финансирования.

Участник дискуссии, высказавшийся за снижение ставки, считает, что устойчивое замедление инфляции, опережающее прогноз НБУ, является весомым основанием для осторожного смягчения политики. По его мнению, на риски, связанные с внешней помощью, следует реагировать только в случае их реализации.

Члены комитета ожидают смягчения процентной политики НБУ в 2026 году при условии снижения проинфляционных рисков, прежде всего связанных с параметрами внешнего финансирования.

Восемь участников прогнозируют, что к концу 2026 года учетная ставка составит 12,5%. В то же время большинство не исключает сценария более жесткой процентной политики в случае реализации рисков.

Трое участников дискуссии уверены, что проинфляционные риски, связанные с последствиями войны, будут значительно ограничивать возможности для снижения ставки. По их мнению, к концу 2026 года она будет находиться в диапазоне 13-14%.