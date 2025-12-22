"Слон у посудній лавці". Рішення НБУ зберегти облікову ставку було майже одноголосним

Десятеро членів Комітету з монетарної політики підтримали збереження ставки, один висловився за зниження до 15%

Фото: пресслужба НБУ

Правління Національного банку 11 грудня вирішило зберегти облікову ставку на рівні 15,5%. Рішенню передувала дискусія на засіданні Комітету з монетарної політики, де десятеро членів підтримали збереження поточної ставки, а один висловився за зниження до 15%. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Учасники дискусії зазначили, що інфляція знижується швидше за прогноз НБУ – до 9,3% у листопаді. Однак інфляційні очікування залишаються підвищеними, а увага населення до теми інфляції зростає.

Ризики для цінової стабільності продовжує створювати складна безпекова ситуація. Крім того, на момент засідання зберігалася невизначеність щодо параметрів зовнішньої допомоги у 2026-2027 роках.

Цю позицію поділив іще один член КМП. Він звернув увагу, що невизначеність щодо параметрів майбутнього офіційного фінансування є "слоном у посудній лавці" – ключовим ризиком, який не можна ігнорувати під час ухвалення монетарних рішень.

За його словами, передчасне зниження облікової ставки може знизити привабливість гривневих інструментів, посилити тиск на курс гривні та міжнародні резерви, які слугують фінансовою подушкою на випадок затримок зовнішньої допомоги наступного року.

Більшість членів комітету погодилася, що збереження облікової ставки необхідне для приведення інфляції до цілі 5%, враховуючи високі проінфляційні ризики, пов'язані з наслідками війни та ймовірною недостатністю міжнародного фінансування.

Учасник дискусії, який висловився за зниження ставки, вважає, що стійке сповільнення інфляції з випередженням прогнозу НБУ є вагомою підставою для обережного пом'якшення політики. На його думку, на ризики, пов'язані із зовнішньою допомогою, варто реагувати виключно в разі їх реалізації.

Члени комітету очікують пом'якшення процентної політики НБУ у 2026 році за умови зниження проінфляційних ризиків, передусім пов'язаних з параметрами зовнішнього фінансування.

Восьмеро учасників прогнозують, що наприкінці 2026 року облікова ставка становитиме 12,5%. Водночас більшість не виключає сценарію жорсткішої процентної політики за реалізації ризиків.

Троє учасників дискусії впевнені, що проінфляційні ризики, пов'язані з наслідками війни, значно обмежуватимуть простір для зниження ставки. На їхню думку, наприкінці 2026 року вона буде в діапазоні 13-14%.