НБУ зберіг ставку на рівні 15,5% через невизначеність з "репараційним кредитом"

Відсутність підтвердженої зовнішньої допомоги й високі інфляційні очікування не дозволили Нацбанку перейти до пом'якшення монетарної політики

Національний банк України вшосте поспіль вирішив залишити облікову ставку незмінною на рівні 15,5%. Він пояснює це необхідністю підтримувати привабливість гривневих інструментів та стабільність валютного ринку на тлі збереження інфляційних ризиків, йдеться на сайті НБУ.

У листопаді інфляція в Україні знизилася до 9,3% у річному вимірі, що виявилося трохи нижчим за прогнози НБУ. Сповільнення цін відбувається завдяки збільшенню пропозиції продовольчих товарів через надходження нових урожаїв.

Водночас центробанк зазначає, що інфляційні очікування населення та бізнесу залишаються підвищеними, а увага до теми інфляції продовжує зростати.

НБУ прогнозує поступове зниження інфляції в найближчі місяці, хоча темпи сповільнення будуть помірнішими через вичерпання ефектів бази порівняння. Мета Нацбанку залишається незмінною – привести інфляцію до цільового показника 5%.

Якщо проінфляційні ризики посиляться, зокрема через невизначеність із зовнішнім фінансуванням, НБУ буде готовий утриматися від пом'якшення політики або навіть вжити додаткових заходів. Натомість послаблення профінфляційних ризиків дозволить перейти до зниження облікової ставки відповідно до базового сценарію жовтневого макропрогнозу.