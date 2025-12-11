НБУ зберіг ставку на рівні 15,5% через невизначеність з "репараційним кредитом"
Національний банк України вшосте поспіль вирішив залишити облікову ставку незмінною на рівні 15,5%. Він пояснює це необхідністю підтримувати привабливість гривневих інструментів та стабільність валютного ринку на тлі збереження інфляційних ризиків, йдеться на сайті НБУ.
У листопаді інфляція в Україні знизилася до 9,3% у річному вимірі, що виявилося трохи нижчим за прогнози НБУ. Сповільнення цін відбувається завдяки збільшенню пропозиції продовольчих товарів через надходження нових урожаїв.
Водночас центробанк зазначає, що інфляційні очікування населення та бізнесу залишаються підвищеними, а увага до теми інфляції продовжує зростати.
НБУ прогнозує поступове зниження інфляції в найближчі місяці, хоча темпи сповільнення будуть помірнішими через вичерпання ефектів бази порівняння. Мета Нацбанку залишається незмінною – привести інфляцію до цільового показника 5%.
Якщо проінфляційні ризики посиляться, зокрема через невизначеність із зовнішнім фінансуванням, НБУ буде готовий утриматися від пом'якшення політики або навіть вжити додаткових заходів. Натомість послаблення профінфляційних ризиків дозволить перейти до зниження облікової ставки відповідно до базового сценарію жовтневого макропрогнозу.
- Облікова ставка – це ключовий показник вартості грошей у країні, від якого залежать відсоткові ставки для кредитів і депозитів.
- Після початку війни її різко підвищили з 10% до 25%, і на цьому рівні вона була аж до липня 2023 року. Тоді у зв'язку зі значним сповільненням інфляції НБУ почав поступово зменшувати ставку, поки в грудні 2023 року вона не опустилася до 15%.
- У березні 2024 року НБУ відновив її зменшення, але вже в грудні знову почав підвищувати.
- З березня 2025 року вона перебуває на рівні 15,5%.
