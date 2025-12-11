НБУ сохранил ставку на уровне 15,5% из-за неопределенности с "репарационным кредитом"
Национальный банк Украины в шестой раз подряд решил оставить учетную ставку неизменной на уровне 15,5%. Он объясняет это необходимостью поддерживать привлекательность гривневых инструментов и стабильность валютного рынка на фоне сохранения инфляционных рисков, говорится на сайте НБУ.
В ноябре инфляция в Украине снизилась до 9,3% в годовом измерении, что оказалось немного ниже прогнозов НБУ. Замедление цен происходит благодаря увеличению предложения продовольственных товаров в связи с поступлением новых урожаев.
В то же время центробанк отмечает, что инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными, а внимание к теме инфляции продолжает расти.
НБУ прогнозирует постепенное снижение инфляции в ближайшие месяцы, хотя темпы замедления будут более умеренными из-за исчерпания эффектов базы сравнения. Цель Нацбанка остается неизменной – привести инфляцию к целевому показателю 5%.
Если проинфляционные риски усилятся, в частности из-за неопределенности с внешним финансированием, НБУ будет готов воздержаться от смягчения политики или даже принять дополнительные меры. Зато ослабление проинфляционных рисков позволит перейти к снижению учетной ставки в соответствии с базовым сценарием октябрьского макропрогноза.
- Учетная ставка – это ключевой показатель стоимости денег в стране, от которого зависят процентные ставки для кредитов и депозитов.
- После начала войны ее резко повысили с 10% до 25%, и на этом уровне она была вплоть до июля 2023 года. Тогда в связи со значительным замедлением инфляции НБУ начал постепенно уменьшать ставкупока в декабре 2023 года она не опустилась до 15%.
- В марте 2024 года НБУ возобновил ее уменьшениено уже в декабре снова начал повышать.
- С марта 2025 года она находится на уровне 15,5%.
