Лагард считает предложенную ЕС схему репарационного кредита "ближайшей к международному праву"

Фото: EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON

Последняя версия предложения Европейского Союза по финансовой поддержке Украины ближе всего к соблюдению международного права. Об этом заявила президент Европейского центрального банка Кристин Лагард на мероприятии, организованном FT, сообщило Reuters.

Агентство напомнило, что большинство лидеров хотят задействовать около 210 млрд евро замороженных российских активов, но это, вероятно, потребует определенных гарантий для Бельгии, где хранится большинство средств.

"Схема, которая была введена и которая будет обсуждаться на следующем заседании Европейского Совета, ... ближайшая к тому, что я видела, что соответствует принципам международного права. Это наш долг как европейцев – продолжать поддерживать, защищать и действовать в пользу Украины", – добавила Лагард.

По ее словам, текущее предложение ЕС "очень, очень исключительный случай, и он не лишает России права собственности на эти активы".

Лагард, которая много раз выступала против конфискации замороженных российских активов, 6 октября сказала, что "репарационный кредит" Украине должен быть безупречным с точки зрения права.

3 декабря Еврокомиссия объяснила, почему репарационный кредит не является конфискацией активов РФ.