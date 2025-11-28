У Бельгии новая причина блокировать 140 млрд евро для Украины: ссылается на "мирный план"

Барт де Вевер (Фото – Olivier Matthys / EPA)

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил Европейской комиссии, что согласование репарационного кредита для Украины с использованием замороженных российских активов может помешать подписанию мирного соглашения между Украиной и Россией. Об этом говорится в его письме, на которое ссылаются Financial Times и Reuters.

"Поспешное продвижение предложенной схемы "репарационного займа" будет иметь побочный эффект: мы как ЕС фактически будем препятствовать достижению возможного мирного соглашения", – сказал он руководству ЕС.

В своем письме он описывает предложенный Евросоюзом заем как "фундаментально ошибочный" и повторяет аргументы, которые бельгийский депозитарий Euroclear привел в собственном отдельном письме к Урсуле фон дер Ляйен.

Они утверждают, что правительства Евросоюза столкнутся с более высокими затратами на привлечение долга из-за этого займа, что он будет восприниматься за пределами ЕС как "конфискация", а также что он может отпугнуть инвесторов от инвестирования в европейский суверенный долг.

Вместо этого де Вевер предлагает воспользоваться возможностями заимствований в рамках общего бюджета, чтобы предоставить Украине 45 млрд евро – сумму, которая, по оценкам Еврокомиссии, покроет ее финансовые потребности в 2026 году.

"Такой вариант, если учесть все риски, на самом деле обойдется дешевле, чем другие, в том числе и опция репарационного займа", – написал он в письме.

"Когда мы говорим о готовности рисковать собственной шкурой, должны понимать: речь идет именно о нашей шкуре. Говорить легко, но помощь Украине, к сожалению, будет дорогой", – добавил он.