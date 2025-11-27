Euroclear раскритиковал идею "репарационного кредита", требует для себя железных гарантий

Бельгийский депозитарий написал письмо в Еврокомиссию и Европейский совет, чтобы предостеречь от "конфискации" российских активов

Фото: Google Maps

Бельгийский депозитарий Euroclear, где находится большинство замороженных российских активов в Европе, предупредил Европейский Союз о рисках предложенного механизма "репарационного кредита", пишет Financial Times.

Генеральный директор Euroclear Валери Урбен в письме к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Европейского совета Антониу Кошта написала, что предоставление Украине помощи с использованием российских активов будет воспринято за пределами ЕС как "конфискация". Это может напугать инвесторов в европейский государственный долг, особенно суверенные фонды и центральные банки, которые будут рассматривать это как нарушение верховенства права.

Она также указала, что обязательство инвестировать российские деньги в беспроцентные специальные долговые инструменты гарантированно приведет к контрмерам со стороны России и, потенциально, к юридическим искам, от которых Euroclear должен быть защищен.

Урбен рассчитывает, что механизм "репарационного кредита" будет предусматривать безусловные гарантии, покрывающие риски депозитария "до тех пор, пока существует юридическая ответственность". Речь идет о рисках возмездия со стороны России и других государств, рисках ликвидности, а также "всех других рисках, связанных с приобретением этого финансового инструмента".