Euroclear раскритиковал идею "репарационного кредита", требует для себя железных гарантий
Бельгийский депозитарий Euroclear, где находится большинство замороженных российских активов в Европе, предупредил Европейский Союз о рисках предложенного механизма "репарационного кредита", пишет Financial Times.
Генеральный директор Euroclear Валери Урбен в письме к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Европейского совета Антониу Кошта написала, что предоставление Украине помощи с использованием российских активов будет воспринято за пределами ЕС как "конфискация". Это может напугать инвесторов в европейский государственный долг, особенно суверенные фонды и центральные банки, которые будут рассматривать это как нарушение верховенства права.
Она также указала, что обязательство инвестировать российские деньги в беспроцентные специальные долговые инструменты гарантированно приведет к контрмерам со стороны России и, потенциально, к юридическим искам, от которых Euroclear должен быть защищен.
Урбен рассчитывает, что механизм "репарационного кредита" будет предусматривать безусловные гарантии, покрывающие риски депозитария "до тех пор, пока существует юридическая ответственность". Речь идет о рисках возмездия со стороны России и других государств, рисках ликвидности, а также "всех других рисках, связанных с приобретением этого финансового инструмента".
- Идею "репарационного займа" в размере до 140 млрд евро, базирующуюся на денежных остатках российских замороженных активов, выдвинули 10 сентября.
- Благодаря "репарационному кредиту" Украина могла бы получать 45 млрд евро ежегодно в течение следующих трех лет – с 2026-го по 2028-й.
- 23 октября ЕС отложил решение по "репарационному кредиту" до декабря.
- От этого решения зависит принятие новой кредитной программы между Украиной и МВФ.
Комментарии (0)