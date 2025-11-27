Euroclear розкритикував ідею "репараційного кредиту", вимагає для себе залізних гарантій
Бельгійський депозитарій Euroclear, де знаходиться більшість заморожених російських активів у Європі, попередив Європейський Союз про ризики запропонованого механізму "репараційного кредиту", пише Financial Times.
Генеральна директорка Euroclear Валері Урбен у листі до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і президента Європейської ради Антоніу Кошти написала, що надання Україні допомоги з використанням російських активів буде сприйняте поза межами ЄС як "конфіскація". Це може налякати інвесторів у європейський державний борг, особливо суверенні фонди й центральні банки, які розглядатимуть це як порушення верховенства права.
Вона також указала, що зобов'язання інвестувати російські гроші в безвідсоткові спеціальні боргові інструменти гарантовано призведе до контрзаходів з боку Росії й, потенційно, до юридичних позовів, від яких Euroclear має бути захищений.
Урбен розраховує, що механізм "репараційного кредиту" передбачатиме безумовні гарантії, що покриватимуть ризики депозитарію "доти, доки існує юридична відповідальність". Ідеться про ризики відплати з боку Росії та інших держав, ризики ліквідності, а також "усі інші ризики, пов'язані з придбанням цього фінансового інструмента".
- Ідею "репараційної позики" в розмірі до 140 млрд євро, що базується на грошових залишках російських заморожених активів, висунули 10 вересня.
- Завдяки "репараційному кредиту" Україна могла б отримувати 45 млрд євро щороку протягом наступних трьох років – з 2026-го до 2028-го.
- 23 жовтня ЄС відклав рішення щодо "репараційного кредиту" до грудня.
- Від цього рішення залежить ухвалення нової кредитної програми між Україною та МВФ.
Коментарі (0)