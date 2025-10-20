У МЗС Польщі назвали розмір "репараційного кредиту" Україні – 45 млрд євро на рік
Заступник міністра закордонних справ Польщі Ігнацій Нємчицький заявив, що завдяки "репараційному кредиту" Україна зможе отримати по 45 млрд євро щороку протягом наступник трьох років – з 2026-го до 2028-го, пише RFM.pl.
"Знайдено рішення, яке, схоже, з одного боку задовольняє потреби деяких країн єврозони, щоб не допустити порушення встановлених правил. З іншого боку, ми зможемо забезпечити фінансування для України", – сказав Нємчицький.
Гроші візьмуть із заморожених рахунків центробанку Росії у депозитарії Euroclear. Пропозиція передбачає, що формально активи залишаться недоторканими – вони не конфіскуються, використовується лише готівка, отримана в результаті заморожування.
Україна повинна буде повернути кредит після війни та отримання репарацій від Росії.
Кредит буде покритий гарантіями держав-членів, що має захистити Євросоюз від фінансових ризиків у разі розморожування російських активів без виплати Росією репарацій Україні. Єврокомісія пропонує створити спільний гарантійний механізм, який би розподілив будь-який потенційний ризик серед усіх країн ЄС.
Нємчицький додав, що переговори з Бельгією, де розташована штаб-квартира Euroclear, ще тривають, однак висловив упевненість, що вдасться досягти компромісу, який задовольнить усі держави-члени.
- Ідею "репараційної позики" в розмірі до 140 млрд євро, що базується на грошових залишках російських активів, заморожених на Заході після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, висунули 10 вересня.
- Голова Європейського центрального банку Крістін Лагард, яка багато разів виступала проти конфіскації заморожених російських активів, 6 жовтня сказала, що "репараційний кредит" Україні має бути бездоганним з погляду права.
- Європейський парламент закликав країни-члени Євросоюзу невідкладно підтримати пропозицію Єврокомісії щодо надання Україні "репараційного кредиту".
