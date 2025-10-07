Лагард вимагає, щоб "репараційний кредит" Україні був бездоганним з погляду права

Крістін Лагард (Фото: Європейський парламент)

Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард попередила, що ЄЦБ уважно стежитиме за тим, щоб запропонований Єврокомісією механізм використання заморожених російських державних активів для підтримки України відповідав нормам міжнародного права. Про це вона сказала у понеділок на слуханнях в Європейському парламенті, пише Reuters.

Вона сказала, що пряма конфіскація активів буде незаконною, тому політичне керівництво ЄС працює над механізмом, який дозволить інвестувати російські кошти в безкупонні облігації, що їх випустить Єврокомісія під гарантії урядів країн-членів. Отримані кошти можуть бути використані для надання Україні так званого репараційного кредиту.

"Ми очікуємо, що будь-яка схема, яку буде обговорено і, можливо, впроваджено, повністю відповідатиме міжнародним правилам і міжнародному праву", – наголосила Лагард.

Вона застерегла, що юридично спірне рішення може підірвати довіру до євро та відлякати інвесторів від активів у європейській валюті, що, своєю чергою, може вплинути на фінансову стабільність.

"З погляду фінансової стабільності та сили євро, ми уважно стежимо, щоб будь-які пропозиції відповідали міжнародному праву й не створювали ризиків для стабільності", – сказала глава ЄЦБ.

Російські активи були заморожені на початку повномасштабної війни, тоді вони були розміщені в облігаціях. Зараз більшість цих паперів уже погашені, а гроші залишаються на рахунках у центральному депозитарії цінних паперів Euroclear у Бельгії.

Лагард додала, що будь-яке рішення щодо цих коштів має ухвалюватися за згодою всіх сторін, які володіють російськими активами.