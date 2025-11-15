Профспілка заявила про загрозу звільнення 70 000 учителів. У Раді заперечують

Зарплатна реформа в школах може призвести до збільшення навантаження на вчителів та переведення їх на контракт

Фото: depositphotos.com

Профспілка працівників освіти й науки звинуватила Верховну Раду у спробі суттєво звузити трудові права педагогічних працівників під час розгляду в другому читанні проєкту державного бюджету на 2026 рік.

На сайті профспілки стверджується, що в рамках зарплатної реформи пропонується не лише підвищення навантаження до 22 годин на тиждень (що, за її оцінками, призведе до скорочення кількості ставок на 22% і звільнення понад 70 000 учителів), але й переведення усіх учителів на строкові контракти від одного до п'яти років, зменшення надбавок за вислугу років для вчителів зі стажем від 10 до 20 років, скасування підвищення ставок заробітної плати за педагогічні звання.

Проте голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак запевнив, що масових звільнень не буде, а реформа буде фінансово вигідною для вчителів.

За даними Бабака, в поточному навчальному році заклади загальної середньої освіти мають 315 819 ставок вчителя, але фактично на них працює 271 891 педагог.

"Тобто 43 928 ставки – вільні й перекриваються сумісництвом (більшість) або не перекриваються і є вакансіями. Цей дефіцит – реальність системи, особливо, у сільських школах і прифронтових громадах", – написав Бабак.

Якщо збільшити тижневе навантаження з 18 до 22 годин, то утвориться дефіцит із 13 494 ставок.

"Але тут потрібно враховувати наступне – трудові договори. Якщо прочитати запропоновану норму уважно: "До 31 серпня 2026 року керівники … зобов'язані припинити безстрокові трудові договори з педагогічними працівниками таких закладів та одночасно укласти з ними (за їхньою згодою) трудові договори строком один-п'ять років без проведення конкурсу". Тобто ніхто не буде звільнений. Це норма прямої дії закону", – написав Бабак.

Він визнав, що частина педагогів не отримає повну ставку у 22 години, але запевнив, що "навіть у такому випадку зарплата вчителя буде вищою, ніж зараз".

Після реформи при неповній ставці 18 годин молодий педагог зможе отримувати до 16 343 грн на руки замість нинішніх 8 200 грн, а досвідчений – до 23 370 грн замість 17 258 грн, а за повної ставки зарплата становитиме від 19 975 до 28 564 грн залежно від досвіду та надбавок.

"Ми говоримо про реальне суттєве збільшення зарплати, а не тимчасову надбавку, яку можна зняти будь-якої миті. Це структурна зміна, яка працюватиме на користь вчителя", – написав Бабак.