У Раді з'явилась ідея разом із зарплатами підняти вчителям навантаження: що думає омбудсменка

Фото: НУШ

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак у середу, 12 листопада, опублікував у своєму Telegram-каналі опитування для педагогів, запропонувавши розглянути варіант підвищення вчительської ставки з 18 годин до 22 годин за умови підвищення "чистої зарплати" з 8200 – 16 500 грн до 20 000 – 32 000 грн.

Освітній омбудсман Надія Лещик у відповідь заявила, що ця ініціатива підіймає багато питань, які потрібно розв'язувати комплексно.

Скриншот Telegram-каналу Сергія Бабака

Лещик сказала, що, по-перше, необхідно з'ясувати, які обов'язки вчителі виконують поза уроками і які з них передбачені посадовою інструкцією, а які ні.

Також треба визначити, скільки часу витрачається на виконання всіх обов'язків і від яких з них можна звільнити вчителя. Потрібно встановити реальну тривалість робочого часу педагога та передбачити, наскільки він збільшиться у разі зростання навантаження.

"Як вплине збільшення педагогічного навантаження на якість освіти? Як бути з сільськими школами, де більшість вчителів працює на неповну ставку? Питань багато. Не всі тут зазначаю", – зазначила освітня омбудсманка.

Вона розповіла, що служба освітнього омбудсмана спільно з громадською організацією Центру інноваційної освіти "Про.Світ" раніше проводила опитування педагогів закладів загальної середньої освіти щодо їхніх обов'язків.

"Дослідження показало перевантаження педагогічних працівників ЗЗСО обов’язками, зокрема тими, які не передбачені посадовою інструкцією, і це перешкоджає займатися їм своїм головним завданням – навчати!" – зазначила Лещик.