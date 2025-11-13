В Раде появилась идея вместе с зарплатами поднять учителям нагрузку: что думает омбудсмен

Фото: НУШ

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в среду, 12 ноября, опубликовал в своем Telegram-канале опрос для педагогов, предложив рассмотреть вариант повышения учительской ставки с 18 часов до 22 часов при условии повышения "чистой зарплаты" с 8200 – 16 500 грн до 20 000 – 32 000 грн.

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик в ответ заявила, что эта инициатива поднимает много вопросов, которые нужно решать комплексно.

Скриншот Telegram-канала Сергея Бабака

Лещик сказала, что, во-первых, необходимо выяснить, какие обязанности учителя выполняют вне уроков и какие из них предусмотрены должностной инструкцией, а какие нет.

Также надо определить, сколько времени тратится на выполнение всех обязанностей и от каких из них можно освободить учителя. Нужно установить реальную продолжительность рабочего времени педагога и предусмотреть, насколько оно увеличится в случае роста нагрузки.

"Как повлияет увеличение педагогической нагрузки на качество образования? Как быть с сельскими школами, где большинство учителей работает на неполную ставку? Вопросов много. Не все здесь отмечаю", – отметила образовательный омбудсмен.

Она рассказала, что служба образовательного омбудсмена совместно с общественной организацией Центра инновационного образования "Про.Світ" ранее проводила опрос педагогов учреждений общего среднего образования относительно их обязанностей.

"Исследование показало перегрузку педагогических работников УОСО обязанностями, в частности теми, которые не предусмотрены должностной инструкцией, и это препятствует заниматься им своим главным заданием – учить!" – отметила Лещик.