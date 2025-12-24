Зеленский подписал закон о банках финансовой инклюзии

Новые финансовые учреждения с ограниченной лицензией будут обслуживать население в прифронтовых районах и уязвимые группы населения

Фото: Офис президента

Президент Украины подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно развития финансовой инклюзии в Украине" №4465-ІХ от 3 июня 2025 года. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Закон вводит в Украине новый вид банка – банк финансовой инклюзии. Эти финансовые учреждения будут работать на основании ограниченной банковской лицензии. Их главная задача – обслуживание клиентов, которые в настоящее время не имеют устойчивого доступа к финансовым услугам.

Целевая аудитория включает граждан Украины и микропредприятия в районах, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных территориях, а также социально уязвимые группы населения.

Документ на законодательном уровне определяет особенности получения ограниченной банковской лицензии и деятельности банков финансовой инклюзии. Национальный банк Украины получает полномочия по содействию развитию финансовой инклюзии в стране.

Банк финансовой инклюзии сможет предоставлять банковские и другие финансовые услуги широкому кругу клиентов. Среди них – физические лица, субъекты хозяйствования, общественные и благотворительные организации, органы государственной власти и местного самоуправления.

"Закон позволит значительно улучшить доступ к банковским и финансовым услугам для тех людей, которые сейчас ограничены в этом по разным причинам", – отметил Гетманцев.

В получении ограниченной банковской лицензии могут быть заинтересованы различные компании. Это банки, почтовые операторы, крупные розничные сети, сети АЗС и другие организации, уже имеющие опыт обслуживания значительного количества клиентов.