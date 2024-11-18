Финкомпания владельцев Новой почты планирует получить упрощенную банковскую лицензию
Финансовая компания NovaPay, обслуживающая 360 000 клиентов, планирует получить упрощенную банковскую лицензию. Об этом рассказал совладелец группы Nova Вячеслав Климов в интервью Экономической правде.
"Сейчас Национальный банк завершает проект специализированной лицензии на инклюзивный банк [...] Мы находимся в дискуссии с Национальным банком, потому что понимаем, что мы за этой лицензией придем. Я уверен, что так или иначе либо NovaPay трансформируется в банк, либо просто появится банк именно с такой лицензией, которую сейчас завершает формировать Национальный банк", — сказал он.
Идея упрощенной лицензии состоит в том, чтобы обеспечить банковские услуги в отдаленных населенных пунктах и прифронтовой зоне, куда не доходят классические банки.
Сейчас NovaPay имеет расширенную лицензию финансовой компании и может открывать счета и выдавать карты, но не может производить расчеты за рубежом и не имеет возможности открывать депозиты. Лицензия оператора финансовой инклюзии ограничивает только в кредитовании крупных компаний и некоторых валютных операциях, все остальное – как у обычного банка.
Климов сказал, что в компании "очень не хотели" переходить к банковской модели, потому что она очень сложная, но упрощенная лицензия изменила позицию.
- В сентябре 2024 года в Украине был разработан законопроект об ограниченной банковской деятельности, предусматривающий стимулы для входа на финансовый рынок новых игроков, среди которых почтовые операторы, ритейл и другие. Укрпошта сразу сообщила, что собирается получить ограниченную банковскую лицензию.