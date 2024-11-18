Финкомпания владельцев Новой почты планирует получить упрощенную банковскую лицензию

Совладелец группы Nova сказал, что их финансовая компания "так или иначе трансформируется в банк"

Фото: пресс-служба NovaPay

Финансовая компания NovaPay, обслуживающая 360 000 клиентов, планирует получить упрощенную банковскую лицензию. Об этом рассказал совладелец группы Nova Вячеслав Климов в интервью Экономической правде.

"Сейчас Национальный банк завершает проект специализированной лицензии на инклюзивный банк [...] Мы находимся в дискуссии с Национальным банком, потому что понимаем, что мы за этой лицензией придем. Я уверен, что так или иначе либо NovaPay трансформируется в банк, либо просто появится банк именно с такой лицензией, которую сейчас завершает формировать Национальный банк", — сказал он.

Идея упрощенной лицензии состоит в том, чтобы обеспечить банковские услуги в отдаленных населенных пунктах и прифронтовой зоне, куда не доходят классические банки.

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Сейчас NovaPay имеет расширенную лицензию финансовой компании и может открывать счета и выдавать карты, но не может производить расчеты за рубежом и не имеет возможности открывать депозиты. Лицензия оператора финансовой инклюзии ограничивает только в кредитовании крупных компаний и некоторых валютных операциях, все остальное – как у обычного банка.

Климов сказал, что в компании "очень не хотели" переходить к банковской модели, потому что она очень сложная, но упрощенная лицензия изменила позицию.