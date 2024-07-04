Операторами финуслуг смогут быть ретейлеры и почтовые операторы, не только Укрпошта – НБУ

Национальный банк объяснил суть договоренностей с МВФ о предоставлении финансовых услуг на базе почтовой инфраструктуры

Укрпошта

Меморандум с Международным валютным фондом предусматривает комплексный подход к решению проблемы доступности финансовых услуг на прифронтовых или деоккупированных территориях и о какой-то специализированной истории вокруг Укрпошты речь не идет.

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Об этом LIGA.net сообщили в НБУ в ответ на информационный запрос.

"Речь не о какой-то специализированной истории вокруг Укрпошты, а о комплексном подходе к решению проблемы доступности финансовых услуг, предусматривающего стимулы для входа на финансовый рынок новых игроков, среди которых — почтовые операторы, ретейл и другие", – ответили в НБУ на вопрос "Означает ли этот пункт меморандума разрешение Укрпоште на создание банка?"

О таких намерениях рассказывал в середине декабря 2023 гендиректор Укрпошты Игорь Смилянский. Он, в частности, сообщил о заинтересованности в PINbank, но тогда НБУ выступил против этой идеи.

Национальный банк сказал LIGA.net, что продолжает поддерживать основы стратегического реформирования государственного банковского сектора, предполагающие уменьшение доли и концентрации государства в банковской системе.

"Создание еще одного государственного банка не только не соответствует этой стратегии и нашим обязательствам перед МВФ, но и учитывая необходимость осуществления расходов на поддержку деятельности и развитие банка, создает дополнительную потенциальную нагрузку на бюджет", – подчеркнули в НБУ.

Относительно пункта соглашения с МВФ, касающегося решения проблемы доступности финансовых услуг, этот комплексный подход в НБУ назвали "финансовой инклюзией".

Речь идет о решении проблемы доступности финансовых услуг для бизнеса и населения – финансовой инклюзии. Прежде всего речь идет о прифронтовых и деоккупированных территориях. Мы действительно обсуждали с международными партнерами создание комплексных условий для развития финансовой инклюзии в Украине, ведь вопрос доступности услуг в таких регионах стоит остро. При поддержке Всемирного банка мы начали с оценки регионов относительно доступности банковских услуг.

В Нацбанке подчеркнули, что для обеспечения этой "финансовой инклюзии" в таких регионах планируется использовать все имеющиеся возможности.

"С целью улучшения условий и для сохранения присутствия банков мы расширяем форматы физического обслуживания, создавая адаптированные форматы, такие как мобильные отделения, мобильные банкоматы и др. Также анализируем международную практику использования агентских каналов, чтобы сделать их максимально действенными", – говорится в сообщении.

Это, по мнению НБУ, будет "стимулировать партнерское взаимодействие компаний, имеющих компетенцию обслуживания клиентов, так называемой последней мили на этих территориях, с поставщиками финансовых услуг".

"Также мы прорабатываем возможность привлечения широкого круга таких компаний к вопросу финансовой инклюзии через концепцию "оператора финансовой инклюзии", которая вводит в банковское законодательство понятие ограниченной банковской лицензии. К таким учреждениям будут иные требования, чем к классическим банкам, но и их деятельность будет ограничена определенными операциями и услугами. Проект закона находится на стадии разработки", – добавили в НБУ.

Речь идет о мобилизации усилий действующих финансовых учреждений, расширении возможностей для партнерства с нефинансовым бизнесом, а также стимулах для входа на финансовый рынок новых игроков, таких как почтовые операторы, ретейлы и другие, имеющие компетенцию обслуживания "последней мили".

"Детали раскрывать пока не готовы, ключевое – чтобы в направлении расширения финансовой инклюзии могли конкурировать разные игроки", – говорится в заявлении регулятора.

Украинские власти обязались до конца июля 2024 года подготовить законопроект о новой специализированной и ограниченной банковской деятельности, направленной на быстрый доступ к финансовым услугам на базе имеющейся почтовой инфраструктуры, прежде всего в районах, испытывающих влияние войны.

Об этом говорится в обновленном меморандуме об экономической и финансовой политике, текст которого обнародован на сайте МВФ.

"Подготовка к концу июля 2024 года проекта закона о новой специализированной и ограниченной банковской лицензированной деятельности, направленной на быстрое решение проблем финансовой доступности, которые растут, используя инфраструктуры, такие как почтовая сеть. Эти специализированные банки подпадают под действие Закона о банках и банковской деятельности. Они будут участвовать в украинской схеме страхования депозитов и будут строгие условия лимитов, которые накладываются на операции по кредитованию и финансированию", – говорится в тексте обязательств украинской власти.