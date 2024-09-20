Игорь Смилянский заявил, что Укрпошта создаст Почтовый банк. Для этого нужно дождаться принятия специального закона

Фото: Игорь Смелянский / Facebook

Укрпошта собирается получить ограниченную банковскую лицензию после принятия законопроекта о финансовой инклюзии, который подготовили в Верховной Раде с участием Нацбанка. Об этом написал гендиректор компании Игорь Смелянский в Facebook.

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Параллельно с законом разрабатывается постановление Кабинета министров о передаче Укрпоште национализированного PINBank.

"Почтовому банку быть. В этот раз этот закон является общей позицией и результатом работы всех сторон, поэтому должно получиться", — написал Смелянский.

Он добавил, что банковская лицензия оператора финансовой инклюзии ограничивает только кредитование крупных компаний и в некоторых валютных операциях.

"Все остальное – как у обычного банка", — написал Смелянский.

В то же время будет предусмотрена возможность предоставления банковских услуг на дому и в условиях отсутствия света и связи.