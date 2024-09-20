Укрпошта собирается получить ограниченную банковскую лицензию
Укрпошта собирается получить ограниченную банковскую лицензию после принятия законопроекта о финансовой инклюзии, который подготовили в Верховной Раде с участием Нацбанка. Об этом написал гендиректор компании Игорь Смелянский в Facebook.
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Параллельно с законом разрабатывается постановление Кабинета министров о передаче Укрпоште национализированного PINBank.
"Почтовому банку быть. В этот раз этот закон является общей позицией и результатом работы всех сторон, поэтому должно получиться", — написал Смелянский.
Он добавил, что банковская лицензия оператора финансовой инклюзии ограничивает только кредитование крупных компаний и в некоторых валютных операциях.
"Все остальное – как у обычного банка", — написал Смелянский.
В то же время будет предусмотрена возможность предоставления банковских услуг на дому и в условиях отсутствия света и связи.
- Укрпошта давно хочет создать собственный банк и за последние три года пыталась купить три учреждения: Альпари, Сич и PINbank. Все это время Национальный банк был против, поскольку это нарушало условия меморандума между Украиной и МВФ, предусматривавшего уменьшение доли и концентрации государства в банковской системе.
- В июле 2024 года стало известно, что МВФ согласился на создание почтового банка.
- После этого был разработан законопроект об ограниченной банковской деятельности, предусматривающий стимулы для входа на финансовый рынок новых игроков, среди которых почтовые операторы (не только Укрпошта), ритейл и другие.