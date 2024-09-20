Укрпошта збирається отримати обмежену банківську ліцензію
Укрпошта збирається отримати обмежену банківську ліцензію після ухвалення законопроєкту про фінансову інклюзію, який підготували в Верховній Раді за участі Нацбанку. Про це написав гендиректор компанії Ігор Смілянський у Facebook.
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Паралельно з законом розробляється постанова Кабінету міністрів про передання Укрпошті націоналізованого PINBank.
"Поштовому банку бути. Цього разу цей закон є спільною позицією і результатом роботи всіх сторін, тому має вийти", – написав Смілянський.
Він додав, що банківська ліцензія оператора фінансової інклюзії обмежує тільки у кредитуванні великих компаній та деяких валютних операціях.
"Все інше – як у звичайного банку", – написав Смілянський.
Водночас буде передбачена можливість надання банківських послуг удома і в умовах відсутності світла та звʼязку.
- Укрпошта давно хоче створити власний банк і за останні три роки намагалася купити три установи: Альпарі, Січ і PINbank. Весь це час Національний банк виступав проти, оскільки це порушувало б умови меморандуму між Україною та МВФ, який передбачав зменшення частки та концентрації держави в банківській системі.
- У липні 2024 року стало відомо, що МВФ погодився на створення поштового банку.
- Після цього розробили законопроєкт про обмежену банківську діяльність, який передбачає стимули для входу на фінансовий ринок нових гравців, серед яких поштові оператори (не лише Укрпошта), ритейл та інші.