Ігор Смілянський заявив, що Укрпошта створить Поштовий банк. Для цього треба дочекатися ухвалення спеціального закону

Фото: Ігор Смілянський / Facebook

Укрпошта збирається отримати обмежену банківську ліцензію після ухвалення законопроєкту про фінансову інклюзію, який підготували в Верховній Раді за участі Нацбанку. Про це написав гендиректор компанії Ігор Смілянський у Facebook.

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Паралельно з законом розробляється постанова Кабінету міністрів про передання Укрпошті націоналізованого PINBank.

"Поштовому банку бути. Цього разу цей закон є спільною позицією і результатом роботи всіх сторін, тому має вийти", – написав Смілянський.

Він додав, що банківська ліцензія оператора фінансової інклюзії обмежує тільки у кредитуванні великих компаній та деяких валютних операціях.

"Все інше – як у звичайного банку", – написав Смілянський.

Водночас буде передбачена можливість надання банківських послуг удома і в умовах відсутності світла та звʼязку.