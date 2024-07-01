МВФ погодився на створення поштового банку – меморандум

Укрпошта

Українська влада взяла на себе зобов'язання до кінця липня 2024 року підготувати законопроєкт про нову спеціалізовану та обмежену банківську діяльність, спрямовану на швидкий доступ до фінансових послуг на базі наявної поштової інфраструктури, найперше в районах, які відчувають вплив війни.

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Про це йдеться в оновленому меморандумі про економічну і фінансову політику, текст якого оприлюднено на сайті МВФ.

"Підготовка до кінця липня 2024 року проєкту закону про нову спеціалізовану та обмежену банківську ліцензовану діяльність, спрямовану на швидке розв'язання проблем фінансової доступності, що зростають, використовуючи наявні інфраструктури, такої як поштова мережа. Ці спеціалізовані банки підпадають під дію Закону про банки та банківську діяльність. Вони братимуть участь в українській схемі страхування депозитів і матимуть суворі умови лімітів, що накладаються на операції з кредитування та фінансування", – йдеться у тексті щодо зобов'язань української влади.

У середині грудня 2023 року Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив про збереження зацікавленості у переданні їй акцій PINbank, який перейшов у власність держави в межах виконання санкцій. Тоді проти цього виступав Нацбанк.

У травні Фонд держмайна розпочав підготовку до приватизації PINbank.