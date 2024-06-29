МВФ встановив для України дві додаткові вимоги

Фото: МВФ

Міжнародний валютний фонд у п'ятницю, 28 червня, опублікував на своєму сайті оновлений меморандум про економічну та фінансову політику з Україною в межах четвертого перегляду кредитної програми. У ньому повідомляється, що Україна взяла на себе зобов'язання за двома додатковими вимогами.

Читайте про бізнес без політики на каналі LIGA.Бізнес

До кінця жовтня Україна повинна завершити ухвалення законопроєкту про перезавантаження Держмитниці й внести зміни до Кримінально-процесуального кодексу про скасування "правок Лозового" про закриття кримінальних справ у разі закінчення строку розслідування після підозри.

Ще за трьома "маяками" Україна отримала відтермінування:

→ оцінка ефективності податкових пільг – перенесли з кінця липня на кінець вересня;

→ камеральна перевірка фінансового стану теплокомуненерго – перенесли з кінця червня на кінець жовтня;

→ ухвалення закону про створення Вищого адміністративного суду, який розглядатиме адміністративні справи проти національних державних органів – перенесли з кінця липня на кінець грудня.

Один маяк Україна виконала (розробка концепції розвитку кредитної програми 5-7-9), ще один – виконала з запізненням (скасування правила про розгляд окремих справ ВАКС колегією у складі трьох антикорупційних суддів).

У березні 2023 року Україна отримала від МВФ нову чотирирічну кредитну програму розширеного фінансування. Спочатку умови нової кредитної програми містили 19 структурних маяків, але після кожного перегляду їхня кількість збільшується.

28 червня відбувся четвертий перегляд кредитної програми між Україною й МВФ, за результатами якого Україна отримає $2,2 млрд. Після отримання цих грошей загальний обсяг виплат у межах EFF становитиме приблизно $7,6 млрд. Прийнята у 2023 році чотирирічна програма передбачає виділення $15,6 млрд.

Читайте також: В Україні запустили Матрицю реформ — портал моніторингу виконання вимог партнерів