В Україні запустили Матрицю реформ — портал моніторингу виконання вимог партнерів

Партнери вимагають від України провести 200 реформ у 2024 році

Ілюстрація: Мінфін / Facebook

В Україні запустили інтерактивний аналітичний інструмент Матриця реформ, який дозволяє відстежувати виконання вимог міжнародних партнерів у режимі реального часу. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Запуск Матриці реформ напередодні затвердив Кабінет міністрів.

Інтерактивний сайт дозволяє проаналізувати стан виконання узгоджених реформ, графік їх імплементації, пріоритет та рівень впливу на економіку, а також фіксує чинні в офіційних документах умови та рекомендації партнерів.

Матриця містить понад 200 реформ та більш як 400 індикаторів, узгоджених у домовленостях із Євросоюзом, у Плані за програмою Ukraine Facility, меморандумі з Міжнародним валютним фондом, угодах зі Світовим банком. Усі ці реформи Україна має провести 2024 року.

На порталі можна зручно проаналізувати та візуалізувати інформацію за допомогою дашборду. Наприклад, за часом – які реформи слід виконати у конкретному кварталі, за виконавцями, за типами документів – закон, рішення КМУ, накази тощо.

Є готові шаблони або кожен користувач може створювати свої параметри для групування та відображення інформації.