В Украине запустили Матрицу реформ — портал мониторинга выполнения требований партнеров

Партнеры требуют от Украины провести 200 реформ в 2024 году

Иллюстрация: Минфин / Facebook

В Украине запустили интерактивный аналитический инструмент Матрица реформ, который позволяет отслеживать выполнение требований международных партнеров в режиме реального времени. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Запуск Матрицы реформ накануне утвердил Кабинет министров.

Интерактивный сайт позволяет проанализировать состояние выполнения согласованных реформ, график их имплементации, приоритет и уровень влияния на экономику, а также фиксирует существующие в официальных документах условия и рекомендации партнеров.

Матрица предусматривает более 200 реформ и свыше 400 индикаторов, согласованных в договоренностях с Евросоюзом, в Плане по программе Ukraine Facility, меморандуме с Международным валютным фондом, соглашениях с Всемирным банком. Все эти реформы Украина должна провести в 2024 году.

На портале можно удобно проанализировать и визуализировать информацию с помощью дашборда. Например, по времени – какие реформы следует выполнить в конкретном квартале, по исполнителям, по типам документов – закон, решение КМУ, приказы и т.д.

Есть готовые шаблоны или каждый пользователь может создавать свои параметры для группировки и отображения информации.