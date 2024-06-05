В Украине запустили Матрицу реформ — портал мониторинга выполнения требований партнеров
В Украине запустили интерактивный аналитический инструмент Матрица реформ, который позволяет отслеживать выполнение требований международных партнеров в режиме реального времени. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Читайте о бизнесе без политики на канале LIGA.Бізнес
Запуск Матрицы реформ накануне утвердил Кабинет министров.
Интерактивный сайт позволяет проанализировать состояние выполнения согласованных реформ, график их имплементации, приоритет и уровень влияния на экономику, а также фиксирует существующие в официальных документах условия и рекомендации партнеров.
Матрица предусматривает более 200 реформ и свыше 400 индикаторов, согласованных в договоренностях с Евросоюзом, в Плане по программе Ukraine Facility, меморандуме с Международным валютным фондом, соглашениях с Всемирным банком. Все эти реформы Украина должна провести в 2024 году.
На портале можно удобно проанализировать и визуализировать информацию с помощью дашборда. Например, по времени – какие реформы следует выполнить в конкретном квартале, по исполнителям, по типам документов – закон, решение КМУ, приказы и т.д.
Есть готовые шаблоны или каждый пользователь может создавать свои параметры для группировки и отображения информации.
- 21 мая 2024 года Украина выполнила все структурные маяки для пятого транша МВФ.