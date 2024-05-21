"Мы в программе". Украина выполнила все структурные маяки для пятого транша МВФ
Украина полностью выполнила все структурные маяки и другие обязательства по программе расширенного финансирования EFF с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сообщила заместитель министра финансов Ольга Зыкова, передает Интерфакс-Украина.
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"Все структурные маяки выполнены. После того как мы получили положительные новости от Соединенных Штатов, имеем четкое понимание плана работы с Европейским Союзом по Ukraine Facility и соответствующим траншам, мы можем говорить о том, что мы в программе и выполняем свои обязательства", – сказала Зыкова.
Миссия МВФ по очередному пересмотру программы EFF, как ожидается, начнет работу в конце мая в Варшаве. По его результатам МВФ может выделить Украине очередной транш в $2,2 млрд.
"Нам нужно понимать, что у нас есть гарантии того, что программа будет полностью продлена партнерами до конца четырехлетнего периода... (Существует) очень простая, но одновременно важная связь между предсказуемостью и своевременностью поступления внешнего финансирования и соответственно тем, какие фискальные меры, монетарные меры мы предпринимаем", – добавила заместитель министра финансов.
- Украина привлекла уже более $5 млрд из предусмотренных программой EFF $15,6 млрд.
- Первый транш в размере $2,7 млрд Украина получила от МВФ сразу после утверждения программы общим объемом $15,6 млрд в начале апреля 2023 года, второй транш в размере $890 млн – в конце июня.
- В декабре МВФ одобрил Украине третий транш в рамках кредитной программы, его размер составил $900 млн.
- В конце марта 2024-го совет директоров МВФ одобрил выделение Украине четвертого транша в размере $880 млн.