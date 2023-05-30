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Україна домовилась із МВФ про другий транш розміром $900 млн

Этот материал также доступен на русском
30.05.2023, 17:55
Україна домовилась із МВФ про другий транш розміром $900 млн - Фото
Фото: depositphotos.com

Україна та Міжнародний валютний фонд погодили на рівні персоналу перший перегляд чотирирічної програми співпраці, що відкриває шлях до виділення другого кредитного траншу розміром $900 млн. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Після затвердження угоди Радою виконавчих директорів МВФ, що очікується найближчим часом, відкривається шлях до отримання Україною наступного траншу обсягом близько $900 млн", – йдеться в заяві Шмигаля.

Засідання Ради директорів із затвердження перегляду планується в наступні місяць-півтора, повідомив заступник виконавчого директора України у МВФ Владислав Рашкован.

Місія МВФ працювала над переглядом із початку минулого тижня у Відні.

"Представники Фонду високо оцінили результати роботи України щодо виконання низки заходів та дотримання показників ефективності, а також відзначили стійкість української економіки й перспективи відновлення у 2023 році", – заявив Шмигаль.

На сайті МВФ повідомляється, що Україна виконала всі кількісні критерії ефективності на кінець квітня та структурні маяки на кінець травня.

"Проте суттєві виклики тривають: бюджетний дефіцит залишається дуже високим, що викликає великі потреби у зовнішньому фінансуванні, яке забезпечується зовнішніми грантами та позиками на дуже пільговій основі", – заявив керівник місії МВФ Гевін Грей.

Він наголосив, що Україна має збільшувати власні доходи й уникати нових заходів, які могли б зменшити податкові надходження.

"Послідовне впровадження структурних реформ, передбачених програмою, зокрема у сфері врядування, боротьби з корупцією та управління державними інвестиціями, зміцнить інституції та закладе підвалини для сильного та сталого зростання", – вважає представник МВФ.

Андрій Водяний
Денис ШмигалькредитМВФфінансова допомога
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