Україна домовилась із МВФ про другий транш розміром $900 млн
Україна та Міжнародний валютний фонд погодили на рівні персоналу перший перегляд чотирирічної програми співпраці, що відкриває шлях до виділення другого кредитного траншу розміром $900 млн. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Після затвердження угоди Радою виконавчих директорів МВФ, що очікується найближчим часом, відкривається шлях до отримання Україною наступного траншу обсягом близько $900 млн", – йдеться в заяві Шмигаля.
Місія МВФ працювала над переглядом із початку минулого тижня у Відні.
"Представники Фонду високо оцінили результати роботи України щодо виконання низки заходів та дотримання показників ефективності, а також відзначили стійкість української економіки й перспективи відновлення у 2023 році", – заявив Шмигаль.
На сайті МВФ повідомляється, що Україна виконала всі кількісні критерії ефективності на кінець квітня та структурні маяки на кінець травня.
"Проте суттєві виклики тривають: бюджетний дефіцит залишається дуже високим, що викликає великі потреби у зовнішньому фінансуванні, яке забезпечується зовнішніми грантами та позиками на дуже пільговій основі", – заявив керівник місії МВФ Гевін Грей.
Він наголосив, що Україна має збільшувати власні доходи й уникати нових заходів, які могли б зменшити податкові надходження.
"Послідовне впровадження структурних реформ, передбачених програмою, зокрема у сфері врядування, боротьби з корупцією та управління державними інвестиціями, зміцнить інституції та закладе підвалини для сильного та сталого зростання", – вважає представник МВФ.
- У березні 2023 року Україна отримала від МВФ нову чотирирічну кредитну програму розширеного фінансування, а на початку квітня – перший транш розміром $2,7 млрд.
- Умови нової кредитної програми містять 19 структурних маяків, які Україна зобов'язалася виконати протягом найближчих 15 місяців.
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