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Украина договорилась с МВФ о втором транше в размере $900 млн

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30.05.2023, 17:55
Украина договорилась с МВФ о втором транше в размере $900 млн - Фото
Фото: depositphotos.com

Украина и Международный валютный фонд согласовали на уровне персонала первый пересмотр четырехлетней программы сотрудничества, открывающей путь к выделению второго кредитного транша в размере $900 млн. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"После утверждения соглашения Исполнительным советом МВФ, которое ожидается в ближайшее время, открывается путь к получению Украиной следующего транша в объеме около $900 млн", – говорится в заявлении Шмыгаля.

Заседание Совета директоров по утверждению пересмотра планируется в следующие месяц-полтора, сообщил заместитель исполнительного директора Украины в МВФ Владислав Рашкован.

Миссия МВФ работала над пересмотром с начала минувшей недели в Вене.

"Представители Фонда высоко оценили результаты работы Украины по выполнению ряда мер и соблюдению показателей эффективности, а также отметили устойчивость украинской экономики и перспективы обновления в 2023 году", – заявил Шмыгаль.

На сайте МВФ сообщается, что Украина выполнила все количественные критерии эффективности на конец апреля и структурные маяки на конец мая.

"Тем не менее, существенные вызовы продолжаются: бюджетный дефицит остается очень высоким, что вызывает большие потребности во внешнем финансировании, которое обеспечивается внешними грантами и ссудами на очень льготной основе", — заявил руководитель миссии МВФ Гэвин Грей.

Он подчеркнул, что Украина должна увеличивать собственные доходы и избегать новых мер, которые могли бы уменьшить налоговые поступления.

"Последовательное внедрение структурных реформ, предусмотренных программой, в том числе в сфере работы власти, борьбы с коррупцией и управления государственными инвестициями, укрепит институции и заложит фундамент для сильного и устойчивого роста", — считает представитель МВФ.

Андрей Водяный
МВФкредитфинансовая помощьДенис Шмыгаль
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