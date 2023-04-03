МВФ опубликовал новые структурные маяки: 19 условий, на которых Украина получит $15,6 млрд

Международный валютный фонд опубликовал на своем сайте условия новой кредитной программы для Украины.

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Они предусматривают 19 структурных маяков, которые Украина обязалась выполнить в ближайшие 15 месяцев.



Ближайший из них – это завершение пересмотра бюджета на 2023 год, предусматривающий увеличение государственных расходов на 537 млрд грн (конец апреля 2023 года).

До конца мая Украина должна выполнить еще четыре задания:

→ представить законопроект о минимизации ad hoc изменений в бюджет;

→ представить законопроект о восстановлении нормы по лимиту госгарантий с прозрачным обоснованием;

→ подготовить план действий по устранению недостатков, выявленных при опросе налогоплательщиков, для дорожной карты Стратегии национальных доходов;

→ принять поправки в Бюджетный кодекс для повышения прозрачности и подотчетности аккумулируемых на спецсчетах Нацбанка пожертвований и консолидировать их в спецфонде госбюджета.

Следующий маяк – принятие законопроекта об отмене военных льгот для бизнеса (конец июня 2023 года).

К этому же времени Национальный банк должен подготовить стратегию для перехода к более гибкому обменному курсу, упрощению валютного контроля и таргетированию инфляции в зависимости от условий.

Еще два маяка нужно выполнить до конца июля 2023 года:

→ передать акции Оператора газотранспортной системы Украины от Магистральных газопроводов напрямую Минэнерго;

→ возобновить декларирование доходов государственными служащими.

Остальные маяки такие:

→ обновить и опубликовать Среднесрочную стратегию управления долгом (конец сентября 2023 года);

→ подготовить трехлетнюю Бюджетную декларацию (конец сентября 2023 года) ;

→ восстановить рискориентированный подход для политически значимых лиц (PEP) в соответствии со стандартами FATF (конец сентября 2023 года);

→ укрепить управление и надзор за банками путем отделения от банковского надзора подразделения относительно связанных сторон, введения "экспертных жюри" (supervisory panels) как консультативного органа при наблюдательном совете и возобновления плановых проверок (конец сентября 2023 года);

→ упростить систему декларирования благодаря связи с другими базами данных и реестрами (конец октября 2023 года);

→ принять Национальную стратегию доходов (конец 2023 года);

→ пересмотреть процедуры управления государственными инвестициями с переходом на прозрачную конкурсную основу (конец 2023 года);

→ повысить институциональную автономность Специализированной антикоррупционной прокуратуры (конец 2023 года);

→ разработать схему реабилитации банка в консультации с Фондом гарантирования вкладов и персоналом МВФ (конец марта 2024 года);

→ внедрить в НБУ методологию оценки надзорных рисков для информирования о приоритетах надзорного взаимодействия (конец июня 2024 года).

На минувшей неделе правление Международного валютного фонда утвердило четырехлетний кредит Украине на сумму $15,6 млрд.

Андрій Водяний

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