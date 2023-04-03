UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

МВФ опубликовал новые структурные маяки: 19 условий, на которых Украина получит $15,6 млрд

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2023, 10:09
МВФ опубликовал новые структурные маяки: 19 условий, на которых Украина получит $15,6 млрд - Фото
Фото: EPA

Международный валютный фонд опубликовал на своем сайте условия новой кредитной программы для Украины.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
Они предусматривают 19 структурных маяков, которые Украина обязалась выполнить в ближайшие 15 месяцев.

Ближайший из них – это завершение пересмотра бюджета на 2023 год, предусматривающий увеличение государственных расходов на 537 млрд грн (конец апреля 2023 года).

До конца мая Украина должна выполнить еще четыре задания:

→ представить законопроект о минимизации ad hoc изменений в бюджет;
→ представить законопроект о восстановлении нормы по лимиту госгарантий с прозрачным обоснованием;
→ подготовить план действий по устранению недостатков, выявленных при опросе налогоплательщиков, для дорожной карты Стратегии национальных доходов;
→ принять поправки в Бюджетный кодекс для повышения прозрачности и подотчетности аккумулируемых на спецсчетах Нацбанка пожертвований и консолидировать их в спецфонде госбюджета.

Следующий маяк – принятие законопроекта об отмене военных льгот для бизнеса (конец июня 2023 года).

К этому же времени Национальный банк должен подготовить стратегию для перехода к более гибкому обменному курсу, упрощению валютного контроля и таргетированию инфляции в зависимости от условий.

Еще два маяка нужно выполнить до конца июля 2023 года:

→ передать акции Оператора газотранспортной системы Украины от Магистральных газопроводов напрямую Минэнерго;
возобновить декларирование доходов государственными служащими.

Остальные маяки такие:

→ обновить и опубликовать Среднесрочную стратегию управления долгом (конец сентября 2023 года);
→ подготовить трехлетнюю Бюджетную декларацию (конец сентября 2023 года) ;
→ восстановить рискориентированный подход для политически значимых лиц (PEP) в соответствии со стандартами FATF (конец сентября 2023 года);
→ укрепить управление и надзор за банками путем отделения от банковского надзора подразделения относительно связанных сторон, введения "экспертных жюри" (supervisory panels) как консультативного органа при наблюдательном совете и возобновления плановых проверок (конец сентября 2023 года);
→ упростить систему декларирования благодаря связи с другими базами данных и реестрами (конец октября 2023 года);
→ принять Национальную стратегию доходов (конец 2023 года);
→ пересмотреть процедуры управления государственными инвестициями с переходом на прозрачную конкурсную основу (конец 2023 года);
→ повысить институциональную автономность Специализированной антикоррупционной прокуратуры (конец 2023 года);
→ разработать схему реабилитации банка в консультации с Фондом гарантирования вкладов и персоналом МВФ (конец марта 2024 года);
→ внедрить в НБУ методологию оценки надзорных рисков для информирования о приоритетах надзорного взаимодействия (конец июня 2024 года).

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Оператор ГТС МВФ НБУ напк банки налоги сап финансовая помощь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 