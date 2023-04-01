Украина пообещала МВФ вернуть обязательное декларирование активов чиновников

В письме руководству МВФ украинские власти обязались вернуть обязательную декларацию доходов чиновников до конца июля 2023 года. Об этом говорится в Меморандуме по МВФ.

"Будет принят закон о возобновлении обязательства государственных служащих (не принимающих непосредственного участия в мобилизации и военных действиях) подать и обнародовать свои декларации об имуществе во время военного положения и восстановление функции НАПК изучать и проверять декларации об активах", – говорится в письме.

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Структурный контрольный показатель указан на конец июля 2023 года.

"До подачи документов государственными должностными лицами мы улучшим систему декларирования имущества, чтобы это позволило автоматическое заполнение информации из других связанных баз данных и реестров (Структурный ориентир, конец октября 2023 г.)", – говорится в письме украинской власти.



Также отмечено, что после отмены военного положения будет полностью восстановлена система декларирования имущества, в том числе требования к раскрытию информации для всех госслужащих.

Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный.

Пока декларирование госслужащими является добровольным. С осени 2022 года в Верховной Раде ожидает голосования законопроект о возобновлении обязательного декларирования.

Также президент Зеленский публично ответил на петицию о возобновлении декларирования. Международное сообщество тоже предоставило свои рекомендации. В частности, Transparency International рекомендует Украине возобновить декларирование, проверку деклараций и другие меры финансового контроля.

НАПК запустил счетчик деклараций, отражающий статистику данных о количестве поданных чиновниками деклараций о доходах за 2021 год. Данные обновляются по понедельникам.

Наталія Софієнко

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