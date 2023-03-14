НАПК запустило счетчик деклараций чиновников. Повысит дисциплину министров и нардепов
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) запустило счетчик деклараций, который отражает статистику данных о количестве поданных чиновниками деклараций о доходах за 2021 год. Данные обновляются по понедельникам, чтобы можно было видеть динамику декларирования, сообщает пресс-служба НАПК.
По состоянию на 13 марта 2023 года декларации подали около 337 000 чиновников. Однако среди них, только несколько высокопоставленных госслужащих.
"Прослеживается очень четкая тенденция. Рядовые чиновники исправно подают декларации, хотя могли бы отложить подачу, а вот среди топ-чиновников и нардепов количество отчитавшихся минимальное. Мы надеемся, что эта статистика улучшится, когда общественность сможет следить за этим процессом", – прокомментировал глава НАПК Александр Новиков.
Среди высокопоставленных чиновников декларации подали 29 народных депутатов, два министра (образования и обороны), два заместителя руководителя Офиса президента.
Счетчик можно увидеть на сайте НАПК. В нем содержится статистика подачи деклараций по категориям и увеличение количества деклараций за последнюю неделю.
Сейчас декларирование госслужащими добровольное. С осени 2022 года в Верховной Раде ожидает голосование законопроект о возобновлении обязательного декларирования.
Также президент Зеленский публично ответил на петицию о возобновлении декларирования. Международное сообщество тоже предоставило свои рекомендации. В частности, Transparency International рекомендует Украине возобновить декларирование, проверку деклараций и другие меры финансового контроля.
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