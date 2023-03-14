НАПК запустило счетчик деклараций чиновников. Повысит дисциплину министров и нардепов

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) запустило счетчик деклараций, который отражает статистику данных о количестве поданных чиновниками деклараций о доходах за 2021 год. Данные обновляются по понедельникам, чтобы можно было видеть динамику декларирования, сообщает пресс-служба НАПК.

По состоянию на 13 марта 2023 года декларации подали около 337 000 чиновников. Однако среди них, только несколько высокопоставленных госслужащих.

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"Прослеживается очень четкая тенденция. Рядовые чиновники исправно подают декларации, хотя могли бы отложить подачу, а вот среди топ-чиновников и нардепов количество отчитавшихся минимальное. Мы надеемся, что эта статистика улучшится, когда общественность сможет следить за этим процессом", – прокомментировал глава НАПК Александр Новиков.

Среди высокопоставленных чиновников декларации подали 29 народных депутатов, два министра (образования и обороны), два заместителя руководителя Офиса президента.

Счетчик можно увидеть на сайте НАПК. В нем содержится статистика подачи деклараций по категориям и увеличение количества деклараций за последнюю неделю.

Сейчас декларирование госслужащими добровольное. С осени 2022 года в Верховной Раде ожидает голосование законопроект о возобновлении обязательного декларирования.

Также президент Зеленский публично ответил на петицию о возобновлении декларирования. Международное сообщество тоже предоставило свои рекомендации. В частности, Transparency International рекомендует Украине возобновить декларирование, проверку деклараций и другие меры финансового контроля.

11 января 2023 года НАБУ объявило в розыск депутата из Закарпатья, который не задекларировал фирмы в Венгрии.

13 января ВАКС признан виновной судью из Киева, которая не декларировала доходы по религиозным соображениям.

1 марта в Украине завершилась налоговая амнистия. Легализировали менее 1% от запланированного.

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Роман Бриль

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