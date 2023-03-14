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НАПК запустило счетчик деклараций чиновников. Повысит дисциплину министров и нардепов

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2023, 12:46
НАПК запустило счетчик деклараций чиновников. Повысит дисциплину министров и нардепов - Фото
Фото: пресс-служба НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) запустило счетчик деклараций, который отражает статистику данных о количестве поданных чиновниками деклараций о доходах за 2021 год. Данные обновляются по понедельникам, чтобы можно было видеть динамику декларирования, сообщает пресс-служба НАПК. 

По состоянию на 13 марта 2023 года декларации подали около 337 000 чиновников. Однако среди них, только несколько высокопоставленных госслужащих.  

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"Прослеживается очень четкая тенденция. Рядовые чиновники исправно подают декларации, хотя могли бы отложить подачу, а вот среди топ-чиновников и нардепов количество отчитавшихся минимальное. Мы надеемся, что эта статистика улучшится, когда общественность сможет следить за этим процессом", – прокомментировал глава НАПК Александр Новиков. 

Среди высокопоставленных чиновников декларации подали 29 народных депутатов, два министра (образования и обороны), два заместителя руководителя Офиса президента. 

Счетчик можно увидеть на сайте НАПК. В нем содержится статистика подачи деклараций по категориям и увеличение количества деклараций за последнюю неделю. 

Сейчас декларирование госслужащими добровольное. С осени 2022 года в Верховной Раде ожидает голосование законопроект о возобновлении обязательного декларирования.  

Также президент Зеленский публично ответил на петицию о возобновлении декларирования. Международное сообщество тоже предоставило свои рекомендации. В частности, Transparency International рекомендует Украине возобновить декларирование, проверку деклараций и другие меры финансового контроля. 

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Роман Бриль
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