Налоговая амнистия завершилась. Легализировали менее 1% от запланированного

В Украине завершилась кампания добровольного декларирования активов (налоговая амнистия), стартовавшая в сентябре 2021 года. Общая стоимость задекларированных активов составила 8,82 млрд грн, сообщил председатель налогового комитета парламента Даниил Гетманцев.

Всего было подано 845 деклараций. Общая сумма задекларированного сбора 547,5 млн грн.

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За последние две недели задекларировано 2,6 млрд грн, что составляет почти 30% от суммы всех задекларированных активов.

Накануне запуска кампании Гетманцев предполагал, что амнистия способна вывести из тени активы на сумму около $20 млрд.

В итоге удалось собрать менее 1% от запланированной суммы.

На ходе кампании добровольного декларирования сказалось полномасштабное военное вторжении России. Из-за войны амнистию продлили еще на полгода с 1 сентября 2022 года до 28 февраля 2023 года.

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15 июня 2021 года ВР приняла закон о добровольном одноразовом декларировании. С начала сентября 2021 года в Украине заработала налоговая амнистия. В бюджет поступило 1,5 млн грн за первые три недели действия налоговой амнистии. 21 декабря 2021 года налоговая амнистия собрала первый миллиард гривен. Отметка в 6 млрд грн была преодолена в начале января 2023 года.

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Роман Бриль

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