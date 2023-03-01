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Налоговая амнистия завершилась. Легализировали менее 1% от запланированного

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2023, 17:36
Налоговая амнистия завершилась. Легализировали менее 1% от запланированного - Фото
Фото: depositphotos.com

В Украине завершилась кампания добровольного декларирования активов (налоговая амнистия), стартовавшая в сентябре 2021 года. Общая стоимость задекларированных активов составила 8,82 млрд грн, сообщил председатель налогового комитета парламента Даниил Гетманцев.  

Всего было подано 845 деклараций. Общая сумма задекларированного сбора 547,5 млн грн. 

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За последние две недели задекларировано 2,6 млрд грн, что составляет почти 30% от суммы всех задекларированных активов. 

Накануне запуска кампании Гетманцев предполагал, что амнистия способна вывести из тени активы на сумму около $20 млрд.  

В итоге удалось собрать менее 1% от запланированной суммы.  

На ходе кампании добровольного декларирования сказалось полномасштабное военное вторжении России. Из-за войны амнистию продлили еще на полгода с 1 сентября 2022 года до 28 февраля 2023 года.   

Налоговая амнистия — возможность "узаконить" капитал, происхождение которого украинцы не могут объяснить 

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Роман Бриль
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легализация налоговая амнистия добровольная декларация
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