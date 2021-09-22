UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бізнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Налоговая амнистия. В бюджет поступило 1,5 млн грн за три недели

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2021, 09:58
Налоговая амнистия. В бюджет поступило 1,5 млн грн за три недели - Фото
Даниил Гетманцев (Фото: Слуга народа)

С 1 сентября граждане Украины имеют право подать единовременную добровольную декларацию с указанием активов, принадлежащих им и с которых не были уплачены налоги и сборы. В рамках налоговой амнистии уже подано более 30 млн грн активов на декларирование, платежей из них получено на 1,5 млн грн, заявил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, передает hromadske.

Гетманцев отметил, что процесс выплаты таких платежей в государственный бюджет длится несколько дней. По его словам, авторы не ожидали "бума" декларирования в первый месяц кампании из-за длительности процесса.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

"Надо открыть счет, потом задекларировать — это определенный процесс, который занимает несколько дней. ... Мы не ожидали в течение первого месяца какого-то бума — люди видят, люди разбираются, что к чему — но количество ежедневно увеличивается ", – рассказал он.

Читайте также
Налоговая амнистия Зеленского: украинцам предложили вывести из тени $20 млрд. Это реально?

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нулевое декларирование налоговая амнистия Даниил Гетманцев
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 