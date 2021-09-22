Налоговая амнистия. В бюджет поступило 1,5 млн грн за три недели

С 1 сентября граждане Украины имеют право подать единовременную добровольную декларацию с указанием активов, принадлежащих им и с которых не были уплачены налоги и сборы. В рамках налоговой амнистии уже подано более 30 млн грн активов на декларирование, платежей из них получено на 1,5 млн грн, заявил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, передает hromadske.

Гетманцев отметил, что процесс выплаты таких платежей в государственный бюджет длится несколько дней. По его словам, авторы не ожидали "бума" декларирования в первый месяц кампании из-за длительности процесса.

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"Надо открыть счет, потом задекларировать — это определенный процесс, который занимает несколько дней. ... Мы не ожидали в течение первого месяца какого-то бума — люди видят, люди разбираются, что к чему — но количество ежедневно увеличивается ", – рассказал он.

6 июня 2020 года профильный комитет Верховной Рады, Офис президента и Кабмин согласовали с МВФ концепцию налоговой амнистии. Верховная Рада приняла закон о добровольном одноразовом декларировании 15 июня 2021 года.

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Наталия Софиенко

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