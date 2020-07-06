Украина проведет налоговую амнистию в 2021 году - Гетманцев

По словам главного налоговика "Слуги народа", при налоговой амнистии Украина будет использовать опыт Индонезии и Аргентины

Финансовый комитет Верховной Рады, Офис президента и правительство согласовали с МВФ концепцию налоговой амнистии, которая запланирована на 2021 год. Об этом в интервью LIGA.net заявил глава комитета Даниил Гетманцев.

"Концепт согласован. Ждем, когда президент внесет в Верховную Раду законопроект", - сказал он.

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По словам Гетманцева, амнистия будет базироваться на нескольких подходах.

Первое: нулевое декларирование будет добровольным.

Второе: речь идет только об активах и доходах, которые были получены без уплаты налогов.

Третье – амнистия освобождает от ответственности по статье 212, 212-1, уклонение от налогообложения, административной и финансовой ответственности за финансовые правонарушения.

Четвертое – речь не идет о коррупционерах, амнистия не распространяется на взятки (при этом декларации не могут быть использованы как доказательства, ни в каком судебном процессе и ни при каком следствии, даже в гражданском).

Пятое – ставки. Общая – 5% для денег, которые размещаются на банковском счету, 9% – для денег и активов, которые размещаются за границей. Если речь идет о наличке в Украине, то это 18%. 2,5% - даем для тех, кто захочет инвестировать деньги в ОВГЗ, под это будет специальный выпуск Минфина. 0% – для корпоративных прав, независимо от того, где они находятся, за границей или здесь.

"Как образец мы использовали амнистию в Индонезии и амнистию в Аргентине – свежие амнистии, которые были проведены достаточно успешно", - сказал Гетманцев.

Он также уточнил, что депутаты пока не рассматривают вопрос обязательного декларирования доходов всех граждан.

"Это в долгосрочной перспективе, то есть речь не о "завтра" и не "послезавтра". Лично я – приверженец всеобщего декларирования, и мы к этому придем, рано или поздно", - отметил Гетманцев.

Полный текст интервью тут.

В августе 2019-го сообщалось, что ставка налоговой амнистии обсуждается с МВФ. Речь шла о базовой ставке в 9% и льготной - в 5%.

Суть налоговой амнистии капиталов - в предоставлении налогоплательщикам права уплатить суммы налогов, по которым истекли установленные налоговым законодательством сроки платежей. Амнистия капиталов была одним из приоритетов налоговой политики, объявленным командой Зеленского после его избрания президентом.

В конце мая президент Владимир Зеленский заявлял, что законопроект об амнистии капиталов готов и будет внесен в Верховную Раду.

Юрий Тарасовский , Сергей Шевчук

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