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Зеленский: Законопроект об амнистии капиталов готов, его внесут в Раду

Зеленский: Законопроект об амнистии капиталов готов, его внесут в Раду
20.05.2020, 11:59

По словам президента Зеленского, ставка налоговой амнистии для недвижимости может быть снижена до 0%

Законопроект об амнистии капиталов готов и будет внесен в Верховную Раду, сообщил президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции 20 мая.

Зеленский рассчитывает, что закон будет принят до конца текущего года. Он уточнил, что разработкой законопроекта занимается первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

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"Амнистию дадим в этом году - должны это сделать, мы договаривались и обещали людям”, - сказал он.

По его словам, сейчас есть обсуждения вокруг процента, под который будет проводиться амнистия. Предполагалось, что это будет 5% на все - и на деньги, и на недвижимость. Теперь, по словам президента, есть предпосылки снизить этот процент для недвижимости.

“Сегодня сложная ситуация в стране, нужно думать об этих процентах. Если есть какая-то недвижимость или другие объекты у человека, нужно послаблять этот процент. Возможно, недвижимость можно амнистировать под меньший процент или даже под ноль", - предположил глава государства.

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  • В августе 2019-го сообщалось, что ставка налоговой амнистии обсуждается с МВФ. Речь шла о базовой ставке в 9% и льготной - в 5%. 
  • Суть налоговой амнистии капиталов - в предоставлении налогоплательщикам права уплатить суммы налогов, по которым истекли установленные налоговым законодательством сроки платежей. Амнистия капиталов была одним из приоритетов налоговой политики, объявленным командой Зеленского после его избрания президентом.

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Марина Кучук
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амнистия капиталов Владимир Зеленский
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