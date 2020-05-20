Зеленский: Законопроект об амнистии капиталов готов, его внесут в Раду

Законопроект об амнистии капиталов готов и будет внесен в Верховную Раду, сообщил президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции 20 мая.
Зеленский рассчитывает, что закон будет принят до конца текущего года. Он уточнил, что разработкой законопроекта занимается первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.
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"Амнистию дадим в этом году - должны это сделать, мы договаривались и обещали людям”, - сказал он.
По его словам, сейчас есть обсуждения вокруг процента, под который будет проводиться амнистия. Предполагалось, что это будет 5% на все - и на деньги, и на недвижимость. Теперь, по словам президента, есть предпосылки снизить этот процент для недвижимости.
“Сегодня сложная ситуация в стране, нужно думать об этих процентах. Если есть какая-то недвижимость или другие объекты у человека, нужно послаблять этот процент. Возможно, недвижимость можно амнистировать под меньший процент или даже под ноль", - предположил глава государства.
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