Амнистия капиталов от Зекоманды: почему ставка - не самое важное

Команда президента Владимира Зеленского заявила о намерении ввести всеобщее декларирование доходов, а заодно — провести амнистию капиталов. Решение кажется вполне логичным — налоговая амнистия позволит гражданам относительно безболезненно показать государству нажитые капиталы и начать жить прозрачно с чистого листа.

Что такое налоговая амнистия?

По определению МВФ — это "ограниченное по времени предложение правительства определенной группе налогоплательщиков заплатить определенную сумму в обмен на прощение налогового обязательства (включая проценты и штрафы), относящегося к предыдущим налоговым периодам, а также освобождение от судебного преследования".

То есть государство предлагает своим гражданам задекларировать все свое имущество и капитал, независимо от того, каким образом все это было нажито. Если у человека нет подтверждения источника доходов на какую-то сумму, он должен заплатить некий процент от нее — после этой точки отсчета государство начинает полностью мониторить его доходы и расходы. Пришел, задекларировал, заплатил штраф и пошел жить дальше. Да, было, грешил. Но теперь ты — честный гражданин.

Какую задачу решает государство применением амнистии? Из слов главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова можно сделать вывод, что цель амнистии — пополнение бюджета. Но есть куда более важная задача — построить цивилизованные отношения с налогоплательщиками и вывести из тени их состояния и доходы.

Ставки и справедливость

По словам главы СНБО Александра Данилюка, дискуссия ведется вокруг ставки, по которой будет облагаться налогом незадекларированное прежде имущество. Естественно, вопрос ставки больше всего интересует граждан, и он действительно важен. Верланов озвучил рабочий вариант: "проект налоговой амнистии капиталов предусматривает базовую ставку в 9% и льготную в 5% при добровольном раскрытии информации налогоплательщиком".

С одной стороны, все понимают, что если не будет доступной амнистии, велика вероятность, что люди не захотят показывать свои активы. Более того — далеко не у всех будет возможность показать имущественное состояние и источник доходов, за счет которых это имущественное состояние было получено. Ведь проблема касается не только олигархов, которые получали доходы окольными путями, но и рядовых граждан. Кто-то получал зарплату наличными, кто-то показывал не всю выручку в своем магазине, а кто-то попросту не озаботился хранением документов — ведь прежде в этом не было необходимости. Все они могли заработать имущество своим трудом, но подтвердить это документально не могут.

С другой стороны, амнистия с уплатой по низкой ставке для всех позволит легализовать по- настоящему сомнительные доходы. То есть имущество, приобретенное без уплаты налога на доходы, которые были получены с использованием всевозможных схем. Не используй отдельные бизнесмены схемы, они бы заплатили 18-20% налогов, а сейчас могут получить возможность уплатить с тех же доходов всего 5%. Это столько же, сколько платит физлицо-предприниматель, имея при этом ограничения по оборотам. Любой, кто показывал прибыль, из которой забирали 18%, спросит — зачем я все эти годы платил налоги?

Если для таких бизнесменов 5% — это мало, то для пенсионеров, у которых нет денег и подтверждения происхождения недвижимости, даже 5% могут стать проблемой. Нулевая декларация всегда, при любом варианте исполнения, будет иметь негативный социальный эффект. Именно поэтому о ней много говорят, но тянут с реализацией. У нас заигрывать с избирателями — святое дело, и ни один политик во время предвыборной кампании не сказал:"я иду во власть, чтобы обеспечить всеобщее декларирование, нулевую декларацию, и каждому из вас нужно будет со всего, что у вас есть, заплатить налоги". Говорят лишь об олигархах, но амнистия так не работает.

Особенность исторического момента в том, что государству, по сути, не нужно уговаривать граждан "сдаться", заманивая низкой ставкой, потому что развитие обмена информацией между ведомствами и странами в конце концов и так к этому приведет. Что не задекларировано сегодня, то завтра попадет в руки контролирующих органов в рамках обмена. Поэтому законодатели могут себе позволить диктовать более жесткие условия и все равно получить позитивный эффект для бюджета.

Скрытые доходы или преступные?

Но есть проблема более сложная и важная, чем процент, который требуется заплатить, — это найти тонкую грань между амнистией и легализацией доходов, полученных преступным путем. Вывести доходы из тени — это, по сути, и есть легализация, и авторам украинской налоговой амнистии предстоит хорошо продумать, как разделить капиталы, которые можно легализовать, а какие — нет.

Если человек в свое время занимался предпринимательской деятельностью и не заплатил налоги, то ладно, пусть заплатит свои 5% (9% или 15%) и спит спокойно. Но госслужащий или депутат, который получил свои доходы в результате коррупционных действий — не должен подпадать под нормы закона об амнистии.

Да, и то, и другое является нарушением закона, но нарушения эти разные по своей сути. Первый в свое время применял схемы по оптимизации и уклонялся от налогообложения, а второй — нарушил закон о коррупции. Должны быть четкие, понятные и справедливые правила, по которым закон разделит эти доходы.

Если таких механизмов не будет, если они не будут четкими, никакую амнистию начинать нельзя. В противном случае мы либо получим прямую легализацию всех доходов, в том числе — полученных преступным путем, либо в закон будет внесена норма, которая позволит впоследствии привлечь к ответственности за преступную деятельность, с которой были получены задекларированные доходы.

Но любая подобная лазейка создает риск, что сегодня все согласятся на добровольное декларирование, а завтра правоохранительные органы придут за каждым — не только за преступниками и олигархами. Любое исключение переводит амнистию в режим ручного управления и может быть использовано как в благих целях — не допустить отмывания доходов — так и в целях разборок с неугодными. Эту норму каждый чиновник и каждый орган на местах захочет применять по своему усмотрению, а решать все будет судебная практика, которую у нас качает в ту сторону, в которую дует политический ветер. Если люди будут понимать, что закон позволяет государству в один прекрасный день конфисковать имущество, они просто побоятся его декларировать.

Как посчитать то, что посчитать невозможно?

Амнистия капиталов предполагает, что гражданин должен заплатить некий процент с имущества и доходов туманного происхождения. Практически все доходы сегодня и так декларируются, поэтому основная задача — побудить граждан декларировать имущество. Если кто-то декларирует $5 млн — все понятно, с них и вычтут процент. Но что, если человек декларирует заводы, пароходы, дома, место в гаражном кооперативе, и у него нет подтверждения того, за какие деньги и когда он их приобрел?

Как оценить стоимость этого имущества? С какой суммы, в каком объеме заплатить 5(9)%? Что делать, если эти сделки совершались на территории Украины в те времена, когда недвижимость покупалась за символическую сумму и дом стоимостью миллион по документам продавался за $100 000 (а то и меньше)? Ведь только в последние два-три года стали требовать, чтобы оценочная стоимость была хоть как-то приближена к рыночной. Оценивать же по сегодняшним ценам на рынке тоже некорректно, ведь рынок существенно изменился. Без четких ответов на эти вопросы о справедливой амнистии не может быть и речи.

С точки зрения налоговой амнистии, принцип справедливости должен соблюдаться. Необходимо продумать механизм, позволяющий сделать все грамотно и логично. Подход должен быть осознанный, потому что если перегнуть — это может вызвать серьезную обратную реакцию, вплоть до майданов. И главное — творцы проекта должны ставить во главу угла не одноразовое наполнение бюджета, а построение здоровой прозрачной системы взаимоотношений государства и налогоплательщика, отправной точкой которой может стать лишь нулевая декларация.